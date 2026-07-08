Paaiškėjo naujos detalės apie Kelmės rajone nuskendusius kaimynus: ištiko kraupi atomazga

Pirminiais duomenimis Sodalės II kaime esančiame tvenkinyje vienas vyriškis maudėsi, o kitas tuo metu buvo ant kranto. Jiedu gyveno tame pačiame kaime ir buvo atėję prie tvenkinio, kuris priklauso nemažą ūkį turinčiam jų kaimynui.
Vietos gyventojai pasakojo, jog vyrui pradėjus skęsti, jo kraštietis šoko į vandenį, mėgindamas jį išgelbėti, tačiau nuskendo ir pats.
Abu nuskendę vyrai tvenkinyje buvo rasti apie 21 valandą.
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„Valstybės dieną giedame himną, ir staiga sulaukiame itin liūdnos žinios. Visa bendruomenė, seniūnija – siaubingai sukrėsta. Neatsimenu, kad panašus tragiškas atvejis kada nors dar būtų įvykęs mūsų kraštuose“, – naujienų portalui Lrytas pasakojo Kražių seniūnas Rolandas Karčiauskas.
Ūkininko, kurio valdoje yra tvenkinys, dukra turi gelbėjimo įgūdžių – ruošiasi įsilieti į ugniagesių gelbėtojų greta, mokosi šioje srityje.
Seniūno žiniomis, ji ištraukė abiejų vyrų kūnus ir bandė juos atgaivinti iki medikų atvykimo, tačiau išgelbėti kaimynų nepavyko.
Kaip abu vyrai nuskendo, turėtų tiksliau paaiškėti tyrimo metu. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl mirties priežasties nustatymo.
Nuskendę vyrai buvo tvarkingi žmonės, gerbiami vietos gyventojų. Svaigalais jie nepiktnaudžiavo. Vienas iš nuskendusiųjų dirbo statybose.
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