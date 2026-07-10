Vilniaus r. sudegė automobilis BMW – savininkas teigia, kad ką tik pasiėmė iš serviso

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 10 d. apie 0 val. 37 min. ugniagesiai buvo iškviesti į visai greta Vilniaus esantį Bukiškio kaimą, Mokyklos g. Buvo pranešata, kad dega automobilis BMW, už 2–3 metrų yra kiti automobiliai.
Atvykus gelbėtojams, lengvasis automobilis BMW 3 degė atvira liepsna.
Gaisro metu išdegė variklio skyrius, apdegė automobilio salonas.
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Atvykusiems policijos pareigūnams automobilio savininkas (gim. 2002 m.) sakė, kad jis automobilį ką tik pasiėmė iš serviso, kur buvo tvarkomas variklis.
Vėlų vakarą nusprendęs automobilį perstatyti arčiau namų, vyras važiuodamas pajuto dūmų kvapą ir pamatė ugnį.
Padegimas kol kas neįtariamas, įvykis tiriamas.
GaisrasBMWsudegė automobilis
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