Vilniaus oro uosto užkampyje kasant žemę rastas senas sprogmuo

Pranešimas apie Vilniaus oro uoste rastą sprogmenį pagalbos telefonu liepos 16 d. gautas apie 13 val. 40 min.
Kaip praneša portalas „Delfi“, dėl radinio buvo evakuoti šalia įvykio vietos įsikūrusios įmonės DHL darbuotojai.
Tuo tarpu skrydžiai dėl incidento nesutriko. Kaip portalą Lrytas informavo Lietuvos oro uostų atstovas spaudai Martynas Jaugelavičius, ketvirtadienį, apie 13 val. 40 min., vykdant žemės kasybos darbus Vilniaus oro uosto pietinėje dalyje rangovas aptiko į sprogmenį panašų objektą.
Susiję straipsniai
Buvo informuotos atitinkamos tarnybos, kurios 14 val. 16 min. įvedė planą „Skydas“.
Išminuotojams pašalinus rastą objektą, 16 val. planas „Skydas“ buvo atšauktas.
„Šis įvykis neturėjo įtakos skrydžiams ir keleiviams, oro uosto veikla buvo tęsiama kaip įprasta“, – pridūrė M. Jaugelavičius.
išminavimasišminuotojaiVilniaus oro uostas
Rodyti daugiau žymių