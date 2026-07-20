Iš degančio mikroautobuso Vilniaus ugniagesiai išgelbėjo šunį

Kaip pranešė Priešgasirinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 19 d. apie 13 val. 05 min. Vilniaus ugniagesiai buvo iškviesti į Ukmergės g., kur, kaip pranešta, degė automobilis.
Atvykus gelbėtojams, stovėjimo aikštelėje degė mikroautobusas. Degimas buvo variklio skyriuje.
Ugniagesiai išlaisvino viduje buvusį šunį, gyvūnas nenukentėjo.
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Panaudojus diskinį pjūklą, atidarytas variklio dangtis, atjungtas akumuliatorius.
Per incidentą išdegė variklio skyrius, aprūko automobilio vidus.
Gaisrassudegė automobilisugniagesiai
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