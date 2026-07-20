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Per naktinį gaisrą Šiaulių r. daugiabutyje nukentėjo žmogus

2026 m. liepos 20 d. 11:11
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo naktį iš sekmadienio į pirmadienį Šiaulių r. kilus gaisrui daugiabutyje.
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Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 20 d. apie 2 val. 55 min. Šiaulių ugniagesiai buvo iškviesti į Kuršėnų kaimiškąją seniūniją, Kalviškių kaimą. Buvo pranešta, kad dega daugiabutis gyvenamasis namas.
Atvykus ugniagesiams, buvo uždūmintas mūrinio dviejų aukštų, 8 butų namo antras aukštas. Apie 3 val. 11 min. į lauką išneštas sąmoningas žmogus, prisikvėpavęs dūmų ir patyręs nudegimų. Jis perduotas greitosios pagalbos medikams. Du žmonės patys išėjo iš pastato, nenukentėjo
Gaisro metu apdegė lova ir kambaryje buvę namų apyvokos daiktai. Nuardyta apie 2 kvadratiniai metrai medinių grindų, sulietas pirmas aukštas. 
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GaisrasugniagesiaiŠiaulių rajonas
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