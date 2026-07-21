Dėl avarijos prie Kauno autostradoje paryčiais teko uždaryti vieną eismo juostą

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, liepos 21 d.apie 4 val. 53 min. ugniagesiai buvo iškviesti į kelio A1 (Vilnius - Kaunas - Klaipėda) 85 km. Buvo gautas automatinis pranešimas, kad ties Jakštonių kaimu (Kaišiadorių r., Rumšiškių seniūnija) automobilis „Hyundai Bayon“ pateko į eismo įvykį.
Atvykus ugniagesiams, buvo susidūrę automobiliai „Hyundai Bayon“ ir „Renault Midlum“. Prispaustų žmonių nebuvo.
Ugniagesiai praneša, kad 4 kvadratinių metrų plote buvo išsilieję tepalai.
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Eismo įvykio likvidavimo metu buvo uždaryta antra eismo juosta Klaipėdos kryptimi.
Ugniagesiai atjungė abiejų automobilių akumuliatorius ir panaudoję 20 kg biraus absorbento surinko išsiliejusius tepalus bei nuvalė kelio dangą.
Įvykis tiriamas.
avarijagreitkelis Vilnius - KlaipėdaKaišiadorių rajonas
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