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Iš degančio buto Vilniuje išgelbėti 4 katinai ir 2 šunys

2026 m. liepos 21 d. 10:32
Lrytas.lt
Vilniuje atvykę gesinti degančio buto ugniagesiai spėjo išgelbėti čia gyvenusius 4 katinus ir du šunis.
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Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 20 d. apie 19 val. Vilniaus ugniagesiai buvo iškviesti į Algimanto Petro Kavoliuko g. Buvo pranešta, kad dega butas daugiabučiame gyvenamajame name.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos dvi autocisternos ir autokeltuvas,.
Atvykus gelbėtojams, pro 9 aukšto buto balkono langą rūko dūmai.
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Daugiaaukštyje parkinge Vilniaus centre degė BMW

Ugniagesiai nupjovė šarvo durų vyrius ir pateko į butą. Vonios patalpoje degė elektros laidai.
Gaisro metu išdegė 2 kvadratiniai metrai vonios patalpos, aprūko buto lubos ir sienos.
Iš buto ugniagesiai išgelbėjo 4 katinus ir 2 šunis.
Dūmų detektoriaus bute nebuvo. Įvykis tiriamas.
GaisrasVilniusugniagesiai
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