Vilniuje nugriaudėjo sprogimas – garaže kilo gaisras, sužaloti du žmonės

Per šį incidentą nukentėję du žmonės buvo išvežti į ligoninę.
Apie sprogimą ir po jo kilusį gaisrą Švyturio gatvėje esančiame garaže ugniagesiams buvo pranešta 21 val. 56 min.
į įvykio vietą buvo pasiųsti du ugniagesių ekipažai.
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Atskubėję ugniagesiai rado degantį garažą ir iš jo jau išeiti spėjusius žmones.
Pirminiais duomenimis, per incidentą nukentėjo du žmonės – jie dėl kūno nudegimų išvežti į ligoninę.
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Gaisrą jau 22 val. 13 min. užgesino ugniagesiai.
Ugnis nuniokojo garaže buvusius daiktus. Automobilio garaže nebuvo.
Kas sukėlė sprogimą ir dėl ko garaže kilo gaisras, turės nustatyti ekspertai.