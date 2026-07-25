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Vilniuje nugriaudėjo sprogimas – garaže kilo gaisras, sužaloti du žmonės

2026 m. liepos 25 d. 23:05
Lrytas.lt
Šeštadienį vakare Vilniuje, Antakalnio rajone, nugriaudėjo sprogimas, po kurio kilo gaisras garaže.
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Per šį incidentą nukentėję du žmonės buvo išvežti į ligoninę.
Apie sprogimą ir po jo kilusį gaisrą Švyturio gatvėje esančiame garaže ugniagesiams buvo pranešta 21 val. 56 min.
į įvykio vietą buvo pasiųsti du ugniagesių ekipažai.

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Atskubėję ugniagesiai rado degantį garažą ir iš jo jau išeiti spėjusius žmones.
Pirminiais duomenimis, per incidentą nukentėjo du žmonės – jie dėl kūno nudegimų išvežti į ligoninę.
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Gaisrą jau 22 val. 13 min. užgesino ugniagesiai.
Ugnis nuniokojo garaže buvusius daiktus. Automobilio garaže nebuvo.
Kas sukėlė sprogimą ir dėl ko garaže kilo gaisras, turės nustatyti ekspertai.
GaisrasVilniusgaražas
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