Panevėžyje susidūrus dviem automobiliams vienas jų apvirto ant stogo

Kaip Lrytas sužinojo Panevėžio apskrities VPK, pranešimas apie susidūrimą Stetiškių g. ir Matininkų g. sankryžoje liepos 27 d. gautas apie 9 val. 58 min.
Pareigūnams atvykus į avarijos vietą paaiškėjo, kad avarija įvyko, kai iš šalutinio kelio išvažiavęs automobilis „VW Golf“, kurį vairavo vyras (gim. 1993 m.), nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio „VW Toureg“, kurį vairavo kitas vyras (gim. 1992 m.).
Per susidūrimą vienas automobilis apvirto ant stogo.
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Į įvykio vietą buvo iškviesti ugniagesiai. Atvykę jie konstatavo, kad prispaustų žmonių nėra, vaduoti nieko nereikia.
Žmonės per avariją nenukentėjo, vairuotojai buvo blaivūs.