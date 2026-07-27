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Panevėžyje susidūrus dviem automobiliams vienas jų apvirto ant stogo

2026 m. liepos 27 d. 16:09
Lrytas.lt
Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo pirmadienio rytą Panevėžyje susidūrus dvem lengviesiems automobiliams. Po susidūrimo vienas automobilis virto ant stogo.
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Kaip Lrytas sužinojo Panevėžio apskrities VPK, pranešimas apie susidūrimą Stetiškių g. ir Matininkų g. sankryžoje liepos 27 d. gautas apie 9 val. 58 min. 
Pareigūnams atvykus į avarijos vietą paaiškėjo, kad avarija įvyko, kai iš šalutinio kelio išvažiavęs automobilis „VW Golf“, kurį vairavo vyras (gim. 1993 m.), nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio „VW Toureg“, kurį vairavo kitas vyras (gim. 1992 m.).
Per susidūrimą vienas automobilis apvirto ant stogo.
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Į įvykio vietą buvo iškviesti ugniagesiai. Atvykę jie konstatavo, kad prispaustų žmonių nėra, vaduoti nieko nereikia.
Žmonės per avariją nenukentėjo, vairuotojai buvo blaivūs.
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