Per gaisrą Vilniaus r. nukentėjo vyras

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 26 d. apie 23 val. 48 min. Vilniaus ugniagesiai buvo iškviesti į Rudaminos seniūniją, Dukelių kaimą, Eglių 1-ąją g. Buvo pranešta, kad dega individualaus gyvenamasis namas.
Atvykus ugniagesiams, dalinai mūrinio, medžiu apkalto namo vidus buvo visiškai uždūmintas. Vonios kambaryje vyko atviras degimas.
Per incidentą patalpa visiškai išdegė, joje nuardyta visa vidinė apdaila. Dėl karščio apsilydė gretimo kambario visi plastikiniai apdailos elementai. Taip pat apsilydė dalis stogo apkalimo iš lauko.
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Dūmų jutikliai name neįrengti.
Dar iki atvykstant gelbėtojams, greitosios pagalbos medikai apžiūrėjo vyrą ir išvežė jį į gydymo įstaigą.
Įvykis tiriamas.
GaisrasVilniaus rajonasugniagesiai
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