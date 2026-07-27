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Šakių r. tvenkinyje nuskendo traktorius – vairuotoją išgelbėjo ugniagesiai

2026 m. liepos 27 d. 12:09
Lrytas.lt
Šakių rajone ugniagesiai išgelbėjo nuskendusio traktoriaus vairuotoją.
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Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 26 d. apie 16 val. 43 min. Šakių ugniagesiai buvo iškviesti į Šakių seniūniją, Bizierių kaimą, Parko g. Buvo gautas pranešimas, kad traktorius įvažiavo į tvenkinį, vairuotojas sėdi ant kabinos.
Atvykus ugniagesiams, traktorius buvo apie 20 metrų nuo kranto, buvo matoma tik kabina, ant jos sėdėjo vairuotojas.
Panaudojus gelbėjimo įrangą, vairuotojas pargabentas į krantą ir perduotas medikams.
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TraktoriusŠakių rajonasugniagesiai
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