Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje neaiškiomis aplinkybėmis mirė 36 metų vyras

2026 m. liepos 27 d. 10:47
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi aplinkybes, kuriomis mirė 36 metų vyras. Jo kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, nuo kurių išvadų priklausys tolesnė tyrimo eiga.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 26 d. apie 5 val. 56 min. Vilniuje, Žirmūnų g., bute, rastas mirusio vyro (gim. 1990 m.) kūnas.
Pirminiais duomenimis, visų pirma į pagalbą vyriškiui buvo iškviesti greitosios pagalbos medikai. Tačiau jie atvažiavę jam padėti jau nebegalėjo, buvo konstatuota vyro mirtis.
Medikai iškvietė policijos pareigūnus. Šiems atvykus, vyro bute buvo jo sugyventinė.
Susiję straipsniai
Šilutės rajone medikai pralaimėjo kovą dėl jauno vyro gyvybės

Šilutės rajone medikai pralaimėjo kovą dėl jauno vyro gyvybės

Jaunuolių išdaigos baigėsi tragiškai – Rokiškyje ant automobilio stogo važiavęs ir nukritęs vaikinas mirė ligoninėje

Jaunuolių išdaigos baigėsi tragiškai – Rokiškyje ant automobilio stogo važiavęs ir nukritęs vaikinas mirė ligoninėje (9)

Trakų rajone traukinio sužalotas vyras mirė ligoninėje

Trakų rajone traukinio sužalotas vyras mirė ligoninėje

Smurto žymių ant kūno neaptikta, tad nusikaltimas kol kas neįtariamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, nuo kurių išvadų priklausys tolesnė tyrimo eiga.
mirė vyrasVilniustyrimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.