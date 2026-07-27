Vilniuje neaiškiomis aplinkybėmis mirė 36 metų vyras

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 26 d. apie 5 val. 56 min. Vilniuje, Žirmūnų g., bute, rastas mirusio vyro (gim. 1990 m.) kūnas.
Pirminiais duomenimis, visų pirma į pagalbą vyriškiui buvo iškviesti greitosios pagalbos medikai. Tačiau jie atvažiavę jam padėti jau nebegalėjo, buvo konstatuota vyro mirtis.
Medikai iškvietė policijos pareigūnus. Šiems atvykus, vyro bute buvo jo sugyventinė.
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Smurto žymių ant kūno neaptikta, tad nusikaltimas kol kas neįtariamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, nuo kurių išvadų priklausys tolesnė tyrimo eiga.
mirė vyrasVilniustyrimas
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