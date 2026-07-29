Vilniaus r. atvira liepsna degė medinis namas ir šiltnamis – pasiųstos gausios pajėgos

Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, liepos 29 d. apie 20 val. 06 min. gautas pranešimas apie tai, kad Vilniaus r., Pagirių seniūnijoje, Papiškių kaime, Vokės 2-oji g. atvira liepsna dega medinis namas ir šiltnamis.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad gesinti gaisro išsiųstos gausios ugniagesių pajėgos - į įvykio vietą gelbėtojai suvažiavo penkiomis autocisternomis.
Ugniagesiams atvykus, medinis namas ir šiltnamis degė atvira liepsna.
Prieš 21 val. gaisras dar nebuvo lokalizuotas. Apie nukentėjusius žmones irgi nebuvo pranešta.
Įvykis tiriamas.
GaisrasVilniaus rajonasNamas
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