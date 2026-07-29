Karių kapinėse Vievyje rasta karo laikų granata

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 28 d. apie 12 val. 41 min Elektrėnų savivaldybėje, Vievyje, ugniagesiai buvoiškviesti į Ežero g. Policijos budėtojai gelbėtojams pranešė, kad karių kapinėse įvestas planas „Skydas“.
Ugniagesiai atvyko į nurodytą vietą ir čia pradėjo budėjimą. Nustatyta, kad vykdant kasinėjimo darbus karių kapinėse buvo rasta Antrojo pasaulinio karo laikų granata.
Vėliau ugniagesiai palydėjo išminuotojus su sprogmeniu iki karjero, kuriame granata buvo sunaikinta.
išminavimasišminuotojaiVievis
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