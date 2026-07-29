Lietuvos dienaNelaimės

Labai nesėkminga motociklo vairavimo pamoka Vilniuje: mokinė rėžėsi į tvorą ir užtvėrė eismą – prireikė medikų

2026 m. liepos 29 d. 11:27
Lrytas.lt
Motociklo teises gauti siekusi 36 metų vienos sostinės vairavimo mokyklos mokinė į miesto gatves išvažiavusi lydima instruktoriaus nesuvaldė motociklo, rėžėsi į tvorą, ją išvertė, užtvėrė eismą ir pati susižalojo.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešimas apie avariją Abiejų Tautų Respublikos pl. liepos 29 d. Vilniaus policijoje gautas apie 10 val. 19 min. Vairavimo mokyklos instruktorius pranešė, kad 36 metų mokinė nesuvaldė motociklo ir trenkėsi į tvorą.
Pasak pranešimo, moteris skundžiasi silpnumu, jai reikia medikų pagalbos.
Atvykę greitosios pagalbos medikai moterį išsivežė į ligoninę.
Susiję straipsniai
Kauno apskrities keliuose – dvi skaudžios motociklų avarijos, kurias skiria vos 40 minučių

Kauno apskrities keliuose – dvi skaudžios motociklų avarijos, kurias skiria vos 40 minučių

Vilniaus r. važiuodamas motociklu susižalojo nepilnametis

Vilniaus r. važiuodamas motociklu susižalojo nepilnametis

Nesuvaldęs motociklo Vilniuje vyras atsitrenkė į automobilį – prireikė medikų

Nesuvaldęs motociklo Vilniuje vyras atsitrenkė į automobilį – prireikė medikų

Pasak liudininkų, nuo smūgio tvora buvo išversta, o apvirtęs motociklas užtvėrė eismą.
Policija aiškinasi avarijos aplinkybes.
avarijamotociklasnukentėjo motociklininkas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.