Labai nesėkminga motociklo vairavimo pamoka Vilniuje: mokinė rėžėsi į tvorą ir užtvėrė eismą – prireikė medikų

Pranešimas apie avariją Abiejų Tautų Respublikos pl. liepos 29 d. Vilniaus policijoje gautas apie 10 val. 19 min. Vairavimo mokyklos instruktorius pranešė, kad 36 metų mokinė nesuvaldė motociklo ir trenkėsi į tvorą.
Pasak pranešimo, moteris skundžiasi silpnumu, jai reikia medikų pagalbos.
Atvykę greitosios pagalbos medikai moterį išsivežė į ligoninę.
Susiję straipsniai
Pasak liudininkų, nuo smūgio tvora buvo išversta, o apvirtęs motociklas užtvėrė eismą.
Policija aiškinasi avarijos aplinkybes.
avarijamotociklasnukentėjo motociklininkas
Rodyti daugiau žymių