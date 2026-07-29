Per plauką nuo tragiškos nelaimės: kaituotojui jūroje teko kovoti už gyvybę

Labai skaudi nelaimė uostamiestyje vos neįvyko antradienio (liepos 28 d.) vakarą. Apie 18 val. 49 min. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiai gelbėtojai iškviesti prie Baltijos jūros.
Jų pagalbos prireikė ties Vėtros gatve – tarp I-osios Melnragės ir jūrų uosto vartų šiaurinio molo.
Paskambinus skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 pranešta, jog prie molo vyrą stipri srovė neša į atvirą jūrą ir jis nuo kranto jau yra nutolęs apie 200 metrų.
Net atšilus orams nereikėtų drąsiai leistis į vandenį: šiais metais gelbėtojai taikys naują planą
Ugniagesiams gelbėtojams atvykus į vietą, minėtas žmogus jau buvo krante.
Nukentėjusysis paguldytas ant paplūdimio gelbėtojų neštuvų, įkeltas į gelbėtojų keturratį ir nuvežtas iki greitosios medicininės pagalbos tarnybos brigados automobilio.
Greitosios medikams perduotas vyras išvežtas į ligoninę.
Pasak Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadovo Aleksandro Siakki, nelaimė ištiko jėgos aitvarų sporto atstovą.
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Antradienio vakarą jis nusprendė pasimėgauti stipriu vėju ir aukštomis Baltijos jūros bangomis.
„Vienu momentu vyras atsidūrė vandenyje. Jį ant vandens paviršiaus laikė specialus kostiumas. Viskas įvyko vietoje, kurioje paplūdimių gelbėtojai nebudi. Gavę pranešimą, jie iš I-osios Melnragės bėgo prie jūros vartų molo kaituotojui padėti. Tuo metu jį pagavo banga ir išmetė į krantą“, – „Vakarų ekspresui“ sakė A. Siakki.
Atsidūręs jūroje, kaituotojas prigėrė nemažai vandens.
Krante, kol atskubėjo paplūdimių gelbėtojai, jam padėti puolė kiti kaituotojai, kurie vyrą paguldė ant šono.
Pasak įvykio liudininkų, nukentėjusiojo būklė buvo pakankamai sunki, jis vėmė jūros vandeniu.
A. Siakki stebėjosi, kad tokiu oru kaituotojas pasielgė labai neatsakingai ir net pažeidė saugaus elgesio vandenyje taisykles.
„Vyras buvo be gelbėjimosi liemenės ir šalmo. O kaituotojų kostiumas vandens paviršiuje žmogų laiko blogiau nei gelbėjimosi liemenė“, – sakė A. Siakki.
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