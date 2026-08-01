Sostinės policija pranešė, jog sužeistajai 23 metai, po avarijos ji buvo skubiai nuvežta į Respublikinės Vilniaus universitetinę ligoninę, paguldyta į Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių.
„Šiuo metu duomenų apie jos sveikatos būklę neturime“, – šeštadienio rytą, apie 11 valandą naujienų portalą Lrytas informavo Policijos departamento Komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė.
Greitu laiku pareigūnai turėtų susisiekti su medikais ir gauti iš jų naujausias žinias apie merginos būklę.
Avarija Vilniuje: į stotelę įsirėžęs automobilis sužalojo dvi moteris
Penktadienį portalas Lrytas pranešė, jog nukentėjusioji yra ištikta komos.
Kraupi avarija įvyko apie 13 val. 20 min., kuomet „Toyota Prius“ vairavęs 55 metų vyras Jogailos gatvėje nesuvaldė automobilio ir rėžėsi į stotelę, kurioje buvo žmonių.
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Be minėtos merginos, buvo sužeista prie sustojimo buvusi 44 metų moteris, nukentėjo ir avariją sukėlęs vairuotojas.
Pirminiais duomenimis, pastarasis buvo blaivus – nelaimė galėjo kilti, staiga sutrikus vairuotojo sveikatai.
Į ligoninę buvo pristatyti visi trys avarijos dalyviai. 44 metų moteris taip pat patyrė gana sunkią traumą.
Stotelė ir automobilis per avariją buvo smarkiai suniokoti, Jogailos gatvėje abejomis kryptimis buvo laikinai sustabdytas eismas.
Po avarijos atliekamas ikiteisminis tyrimas, kurio metu paaiškės automobilio greitis ir kiti svarbūs faktoriai.