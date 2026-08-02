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Didelė avarija Vilniaus rajone: sužeisti 4 žmonės, tarp jų – 14-metis

2026 m. rugpjūčio 2 d. 17:34
Vilniaus rajone sekmadienio popietę įvyko itin skaudi avarija, kurios metu buvo sužeisti 4 žmonės.
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Dviejų tos mačios markės „VW Golf“ automobilių susidūrimas įvyko apie 15 valandą, kelyje maždaug už 15 km nuo sostinės, ties Mickūnų miesteliu.
Galvos, krūtinės ir kitas traumas patyrė abu vairuotojai ir keleiviai.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas informavo naujienų portalą Lrytas, jog vienas iš sužeistųjų – 14-metis.
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Visi sužalotieji buvo nuvežti į ligoninę. Pirminiais duomenimis, pavojus jų gyvybėms negresia.
Maždaug 17 valandą policijos pareigūnai dar dirbo avarijos vietoje – šiame ruože eismas sustabdytas, eismo dalyviams rekomenduodama vykti aplinkkeliu.
Dėl avarijos, kurios metu buvo sužeisti žmonės, sukėlimo iškelta baudžiamoji byla.
Susidūrimo kaltininkas ir jo priežastys paaiškės tyrimo metu. Duomenų, kad būtų smarkiai viršytas greitis, šiuo metu nėra. Per tyrimą paaiškės, ar abu vairuotojai buvo blaivūs.
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