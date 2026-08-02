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Šiauliuose rasta negyva moteris – mirties aplinkybes tiria policija
2026 m. rugpjūčio 2 d. 09:39
Lrytas.lt
Šiauliuose rasta negyva moteris – teisėsaugos duomenimis, mirtis ją ištiko ne tą pačią dieną, kai buvo aptiktas jos kūnas, o gerokai anksčiau.
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Policija informavo, jog šeštadienį, 23 val. 40 min., Tilžės g., namuose, rastas moters (gim. 1958 m.) kūnas įrimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo.
Šiauliai
mirė moteris
ikiteisminis tyrimas