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Šiauliuose rasta negyva moteris – mirties aplinkybes tiria policija

2026 m. rugpjūčio 2 d. 09:39
Lrytas.lt
Šiauliuose rasta negyva moteris – teisėsaugos duomenimis, mirtis ją ištiko ne tą pačią dieną, kai buvo aptiktas jos kūnas, o gerokai anksčiau.
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Policija informavo, jog šeštadienį, 23 val. 40 min., Tilžės g., namuose, rastas moters (gim. 1958 m.) kūnas įrimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo.
Šiauliaimirė moterisikiteisminis tyrimas

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