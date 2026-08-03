Įtemptas ugniagesių savaitgalis: gaisruose žuvo žmogus, ugniagesiai šalino audros padarinius

Gaisruose vienas žmogus žuvo, trys žmonės buvo traumuoti. Iš vandens ugniagesiai gelbėtojai ištraukė vieną skenduolį.
Penktadienį, 07.15 val., Biržų rajone, Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje, Bliūdžių kaime, atvira liepsna degė gyvenamasis namas.
Šalia namo rastas patyręs traumą žmogus. Jis perduotas GMPT medikams. Gaisro metu sudegė namo stogas, išdegė vidaus patalpos ir jose buvę namų apyvokos daiktai.
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Penktadienį, 13.46 val., Kaune, Mažojoje gatvėje, gaisras kilo daugiabutyje: trečiajame aukšte degė balkonas ir kambarys.
Gaisro metu išdegė balkonas, sudegė jame buvę daiktai, apdegė dalis kambario sienų ir lubų, aprūko visos buto patalpos ir ketvirtajame aukšte esantis balkonas. Autonominių dūmų detektorių bute nebuvo.
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Šeštadienį, 04.18 val., Kauno rajone, Šlienavos seniūnijoje, Samylų kaime, degė vasarnamis.
Atvykus ugniagesiams, statinys degė atvira liepsna, jo stogas buvo sukritęs, o sienos – sudegusios. Gaisravietėje rastas žmogaus kūnas. Gaisro metu vasarnamis sudegė.
Šeštadienį, 06.54 val., Vilniuje, Laisvės prospekte, gaisras kilo daugiabutyje. Atvykus ugniagesiams, iš penktajame aukšte esančio balkono veržėsi juodi dūmai.
Gaisrą iki ugniagesių atvykimo bandė gesinti buto gyventojai. Balkone degė baldai ir kiti buitiniai daiktai. Moteris išvežta į gydymo įstaigą.
12.21 val., Trakuose, Vilniaus gatvėje, užsidegus automobiliui „BMW“, nudegimus patyrė automobilio vairuotojas, jis išvežtas į gydymo įstaigą. Gaisro metu išdegė automobilio variklio skyrius ir priekinė dalis.
Sekmadienį, 17.17 val., Kretingos rajone, Kartenos seniūnijoje, Žadeikių kaime, degė trys pastatai: gyvenamasis namas ir du mediniai ūkiniai statiniai.
Gaisro metu apdegė gyvenamojo namo stogo kampas, vienas ūkinis pastatas sudegė, o kitas sudegė iš dalies. Taip pat sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai, šienas, medinės lentos.
Penktadienį, 13.20 val., pranešta, kad Kauno rajone, Lapių seniūnijoje, Šatijų kaime, ugniagesių gelbėtojų pagalba reikalinga medikams.
Jie padėjo statybvietėje traumuotą darbuotoją nukelti iš antrojo aukšto ir nunešti į medikų automobilį.
13.24 val. gautas pranešimas, kad Vilniuje, Jogailos gatvėje, lengvajam automobiliui įvažiavus į viešojo transporto stotelę, sužeisti du žmonės. Atvykus ugniagesiams, automobilis „Toyota“ buvo įvažiavęs į stotelę ir partrenkęs du žmones.
Nukentėjusieji išvežti į gydymo įstaigą. Panaudojus gelbėjimo įrangą, atidarytos automobilio durys, vairuotojas iškeltas iš automobilio ir perduotas GMPT medikams.
16.11 val., gautas pranešimas, kad Kalvarijos savivaldybėje, Kalvarijoje, Šešupės gatvėje, upėje skęsta vyras.
Žmogus, iki ugniagesių atvykimo jau buvo ištrauktas ant kranto, jį gaivino ugniagesiai gelbėtojai ir policijos pareigūnai, atvykę medikai perėmė gaivinimą ir išvežė nukentėjusįjį į ligoninę.
Šeštadienį, 15.05 val., Kaune, Jurbarko gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai gelbėjo į šulinį įkritusį žmogų. Atvykę į įvykio vietą, jie žmogų rado 5–6 m gylio šulinyje.
Panaudoję parankines priemones, ugniagesiai padėjo jam išlipti ir perdavė nukentėjusįjį GMPT medikams.
Šeštadienį vakare per dalį Lietuvos praūžė stipri audra. Ugniagesiai gelbėtojai savaitgalį 56 kartus (šeštadienį – 34 kartus, sekmadienį – 22) vyko šalinti nuvirtusių medžių ant važiuojamosios kelio dalies ir kitur. Net 41 toks išvykimas abi paras fiksuotas Vilniaus apskrityje.
Šeštadienį, 22.18 val., Vilniuje, Žozefo Pusjė gatvėje, nuo 2-jų aukštų kotedžo buvo nuplėšta ruloninė bituminė stogo danga, kuri kabėjo ir užtvėrė įėjimą į namus.
Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, nutraukė pavojingai kabančią stogo dangos dalį ir iš dalies atlaisvino įėjimą į namą.
Iš namo evakuoti trys žmonės, jie apgyvendinti viešbutyje. Ugniagesiai gelbėtojai padėjo iš namo išnešti materialines vertybes.
Nuo dviejų lengvųjų automobilių pašalinta ant jų užkritusi stogo dangos dalis. Abu automobiliai buvo apgadinti.
O sekmadienį, Vilniaus rajone, Avižienių seniūnijoje, Avižienių kaime, ugniagesiai šalino ant automobilių nuvirtusius medžius. Darbai vykdyti Sudervės ir Parko gatvėse.
Sekmadienį, 06.09 val., gautas pranešimas, kad Pasvalio rajone, Pasvalio apylinkių seniūnijoje, Diliauskų kaime, Ąžuolų gatvėje, susidūrė lengvasis automobilis „VW CC“ ir autobusas „Scania“, rūksta dūmai.
Autobusu važiavę 39 keleiviai, nepatyrė didelių traumų. Iš lengvojo automobilio ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino prispaustą vairuotoją ir perdavė jį medikams.
13.49 val., paplūdimio gelbėtojas pranešė, kad Neringos savivaldybėje, Nidos šiauriniame paplūdimyje, šiauriniame uoste, vandenyje dingo žmogus. Iki PGP atvykimo du žmonės buvo išsigelbėję patys, vieną ištraukė paplūdimio gelbėtojai.
Paplūdimio gelbėtojai, ugniagesiai ir budintis gelbėtojų medikas atliko gaivinimą ir širdies masažą iki medikų atvykimo. GMPT medikai konstatavo žmogaus mirtį.
15.09 val., Vilniaus rajone, Mickūnų seniūnijoje, Lytos kelyje, Lytos gatvėje, susidūrus dviem lengviesiems automobiliams (abu „VW Golf“), vienas jų nuvažiavo nuo kelio į griovį. Ugniagesiai gelbėtojai iš šio automobilio išlaisvino vairuotoją ir perdavė jį medikams. Kiti žmonės iš automobilių išlipo iki PGP atvykimo.
16.58 val. pranešta, kad Skuodo rajone, Skuode, Parko gatvėje, Bartuvos upėje pastebėtas plūduriuojantis žmogaus kūnas. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai ištraukė žmogaus kūną į krantą.
12.14 val. gautas pranešimas, kad Radviliškio rajone, Šiaulėnų seniūnijoje, Šiaulėnų miestelyje, į šulinį įkrito moteris.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, apie 3 metrų gylyje, šulinyje, virš vandens buvo moteris, besilaikanti už šulinio sienų ir vamzdžio.
Ugniagesiai gelbėtojai įleido į šulinį ištraukiamąsias kopėčias, kuriomis moteris pati išlipo. Moterį apžiūrėjo GMPT medikai. Ji nenukentėjo.
18.18 val. Klaipėdoje, Obelų gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai gelbėjo vyrą, įkritusį į namo rūsyje esantį tuščią baseiną. Panaudoję parankines priemones, jie iškėlė vyrą iš baseino, išnešė jį iš namo ir perdavė GMPT medikams.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)ugniagesiaigaisrai
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