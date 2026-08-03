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Paslaptingas radinys: nuo kelio nulėkęs automobilis – be vairuotojo

2026 m. rugpjūčio 3 d. 22:08
Pirmadienio vakarą naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ iš skaitytojo sulaukė pranešimo apie eismo įvykį prie Babtų.
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„Dabar nulėkęs ant posūkio nuo Babtų į autostradą, ant išsukimo į Kauno pusę“, – pranešė skaitytojas, atsiuntęs įvykio nuotrauką. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas portalui patvirtino, kad pranešimas apie įvykį gautas apie 18 val.
Pareigūnų duomenimis, nuo kelio buvo nuvažiavęs „Mercedes-Benz“ automobilis.
Atvykę policijos pareigūnai transporto priemonėje žmonių nerado – automobilis buvo paliktas tuščias.
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Šiuo metu pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes ir sprendžia, kokių veiksmų bus imtasi toliau.
KaunasLietuvos policija

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