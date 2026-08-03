Pasvalio rajone susidūrė automobilis ir autobusas

Kaip pranešė Panevėžio policija, eismo nelaimė įvyko apie 6.12 val. Diliauskų kaime, kelio Panevėžys–Pasvalys–Ryga 41,40 kilometre.
Pirminiais duomenimis, 1993 metais gimusio vyro vairuojamas „Volkswagen Passat CC“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su autobusu „Scania Touring HD“, kurį vairavo 1958 m. gimęs vyras.
Per avariją nukentėjo autobusu keliavęs jaunas vyras, gimęs 2006 m., ir automobilio vairuotojas. Jiems suteikta medicinos pagalba.
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Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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