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Pasvalio rajone susidūrė automobilis ir autobusas

2026 m. rugpjūčio 3 d. 09:55
Pasvalio rajone sekmadienį susidūrė lengvasis automobilis „Volkswagen Passat CC“ ir autobusas „Scania Touring HD“.
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Kaip pranešė Panevėžio policija, eismo nelaimė įvyko apie 6.12 val. Diliauskų kaime, kelio Panevėžys–Pasvalys–Ryga 41,40 kilometre.
Pirminiais duomenimis, 1993 metais gimusio vyro vairuojamas „Volkswagen Passat CC“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su autobusu „Scania Touring HD“, kurį vairavo 1958 m. gimęs vyras.
Per avariją nukentėjo autobusu keliavęs jaunas vyras, gimęs 2006 m., ir automobilio vairuotojas. Jiems suteikta medicinos pagalba.
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