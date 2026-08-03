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Penktadienį ir savaitgalį Bendrasis pagalbos centras sulaukė beveik 19 tūkst. skambučių

2026 m. rugpjūčio 3 d. 13:55
Savaitgalį Bendrasis pagalbos centras (BPC) užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios.
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Kaip pranešė centras, per tris dienas pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gauti 18 803 skambučiai – beveik 10 proc. daugiau nei ankstesnį savaitgalį, o bendras pokalbių eteryje laikas siekė 348 valandas.
Anot BPC, laikotarpis nuo liepos 31 d. iki rugpjūčio 2 d. buvo intensyviausias šią vasarą. Iki šiol, BPC duomenimis, didžiausias savaitgalio skambučių skaičius buvo fiksuotas karščiausio birželio savaitgalio metu – apie 18,7 tūkst. skambučių, o per Jonines sulaukta beveik 12 tūkst. skambučių.
Kaip pranešė centras, didžiausias aktyvumas fiksuotas penktadienį, kai BPC sulaukė 6 473 skambučių ir šeštadienį – 6 269.

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Penktadienį didesnis skambučių skaičius teko Klaipėdos regiono aptarnaujamai teritorijai. Šeštadienį krūvis tarp regionų pasiskirstė beveik vienodai: Klaipėdos regiono teritorijoje gauti 3 132, o Vilniaus regiono teritorijoje – 3 137 skambučiai.
Pasak BPC, per savaitgalį policijai buvo perduota 5 813 pranešimų. Daugiausia jų buvo susiję su viešosios tvarkos pažeidimais (1 433) ir eismo saugumu (1 003).
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Tuo metu greitosios medicinos pagalbos tarnybai perduoti 4 126 pranešimai.
Ryškiausias pokytis fiksuotas priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms perduotų pranešimų skaičiuje. Šį savaitgalį joms perduoti 369 pranešimai – beveik tris kartus daugiau nei savaitę prieš tai, kai buvo perduoti 136 pranešimai.
Iš jų 113 buvo susiję su gaisrais, net 229 – su gelbėjimo darbais. Didžiausią įtaką tam turėjo savaitgalį dalį šalies užklupusi audra. Daugiausia pranešimų, susijusių su audros padariniais, gauta Vilniaus mieste ir rajone (Avižienių, Zujūnų ir Sužionių seniūnijose) bei Alytaus apskrityje.
Aplinkos apsaugos pareigūnams perduoti 303 pranešimai.
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