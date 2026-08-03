Salono „Bentley Vilnius“ automobilių demonstravimas Nidoje baigėsi avarija

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas skelbia, kad penktadienį 12.54 val. buvo gautas pranešimas, jog Nidos oro uoste per renginį apsivertė automobilis, yra prispausti du žmonės.
Į Purvynės gatvę atvykę gelbėtojai rado ant stogo apvirtusį automobilį „Bentley“, vienas iš automobilyje buvusių asmenų jau buvo ištrauktas kitų renginio dalyvių, o dar vienas vyras gulėjo šalia automobilio – jis buvo sąmoningas ir neprispaustas.
Panaudojus imobilizacinę lentą ir kaklo įtvarą, nukentėjusysis buvo įmobilizuotas, ištrauktas ir perduotas greitosios medicinos pagalbos darbuotojams.
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