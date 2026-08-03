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Salono „Bentley Vilnius“ automobilių demonstravimas Nidoje baigėsi avarija

2026 m. rugpjūčio 3 d. 14:11
Nidos oro uoste vykęs automobilių „Bentley“ pristatymas baigėsi nelaime – vienas automobilių apvirto ant stogo, o tarnybos skubėjo padėti dviem į nelaimę patekusiems žmonėms.
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas skelbia, kad penktadienį 12.54 val. buvo gautas pranešimas, jog Nidos oro uoste per renginį apsivertė automobilis, yra prispausti du žmonės.
Į Purvynės gatvę atvykę gelbėtojai rado ant stogo apvirtusį automobilį „Bentley“, vienas iš automobilyje buvusių asmenų jau buvo ištrauktas kitų renginio dalyvių, o dar vienas vyras gulėjo šalia automobilio – jis buvo sąmoningas ir neprispaustas.
Panaudojus imobilizacinę lentą ir kaklo įtvarą, nukentėjusysis buvo įmobilizuotas, ištrauktas ir perduotas greitosios medicinos pagalbos darbuotojams.
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