Kaune užsidegė dviejų aukštų kepykla: vienas darbuotojas – medikų rankose

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos duomenimis, 4.05 val. pranešta, kad Kaune, Alovės gatvėje, dega dviejų aukštų kepyklos pastatas.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, nustatyta, kad dviejų aukštų gamybinės paskirties pastatas degė atvira liepsna.
4.19 val. ugniagesiai su kvėpavimo organų apsaugos aparatais pradėjo darbą.
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Gaisras užgesintas, patalpoms išvėdinti panaudoti du teigiamo slėgio ventiliatoriai.
Gaisro metu išdegė gamybinės patalpos, dalis išorinių sienų putų polistireno šiltinimo medžiagos, sutrūko langų stiklai, nuardyta dalis stogo dangos, kuri buvo pradėjusi degti.
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Administracinės patalpos išsaugotos, jos tik aprūko.
Gaisro metu pastate buvo du darbuotojai, kurie išėjo iki ugniagesių atvykimo. Medikai juos apžiūrėjo – vienas darbuotojas išleistas į namus, kitas išvežtas į gydymo įstaigą tolesnei apžiūrai.
Pastate buvo įrengta automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.