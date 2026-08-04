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Klaipėdos rajone ugniagesiai surinko išsiliejusį gyvsidabrį

2026 m. rugpjūčio 4 d. 10:45
Klaipėdos rajone pirmadienį aptiktas išsiliejęs gyvsidabris, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).
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PAGD duomenimis, 13.11 val. pranešta, kad Klaipėdos rajone, Sendvario seniūnijoje, Mazūriškių kaime, prie Rasytės gatvės, rastos penkios guminės kolbos su gyvsidabriu.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą ir atlikus žvalgybą, nustatyta, kad tvarkant aplinką, atviroje teritorijoje buvo rastos 200 ml talpos penkios guminės kolbos ir viena stiklinė, nesandari talpa su gyvsidabriu.
Parankinėmis priemonėmis surinktas ir į dvi sandarias talpas bei maišelius sudėtas išsiliejęs gyvsidabris.
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