Klaipėdos rajone ugniagesiai surinko išsiliejusį gyvsidabrį

PAGD duomenimis, 13.11 val. pranešta, kad Klaipėdos rajone, Sendvario seniūnijoje, Mazūriškių kaime, prie Rasytės gatvės, rastos penkios guminės kolbos su gyvsidabriu.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą ir atlikus žvalgybą, nustatyta, kad tvarkant aplinką, atviroje teritorijoje buvo rastos 200 ml talpos penkios guminės kolbos ir viena stiklinė, nesandari talpa su gyvsidabriu.
Parankinėmis priemonėmis surinktas ir į dvi sandarias talpas bei maišelius sudėtas išsiliejęs gyvsidabris.
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Gyventojams nurodyta talpas nuvežti į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę.
Klaipėdos rajonasGyvsidabrisugniagesiai
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