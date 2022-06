Pasitikrinkite: pateikia preliminarius matematikos brandos egzamino užduočių atsakymus

Remiantis Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenimis, šiemet matematikos egzaminą laikyti pasirinko 15 tūkst. 293 kandidatai, egzaminas buvo rengiamas 176 centruose.

Šio egzamino preliminarius atsakymus sutiko pateikti „Alfa klasės“ matematikos korepetitoriai Aleksandras Maliuginas ir Antanas Žilakauskis.

Pasak jų, šių metų egzaminas, lyginant su praėjusių metų, buvo sunkesnis. Be to, šiemet egzamine buvo 1 užduotimi daugiau nei per pastaruosius trejus metus.

„Norėtųsi išskirti kelias vietas, kurios galėjo kelti keblumų abiturientams. Pavyzdžiui, 5 užduotis su kintama tirpalų koncentracija iš pažiūros atrodė procentų uždavinys, tačiau iš tiesų jis gana nestandartinis – sėkmingai jį išspręsti reikėjo funkcijų suvokimo.

19.2 uždavinyje reikėjo suprasti, kaip funkcijos išvestinės grafikas siejasi su funkcija, ir duomenis sprendimui reikėjo patiems perskaityti iš grafiko, nes sąlygoje nebuvo duotas grafiko taškas, kurio reikia uždaviniui išspręsti.

Nors 23.1 užduotis nebuvo sudėtinga, tačiau atrodo, kad už ją yra skiriama per mažai taškų, nes veiksmų reikėjo atlikti mažiausiai du ir dar tinkamai užrašyti funkcijos išraišką. Tad už uždavinį tikrai galima buvo skirti 2 taškus“, – komentavo mokytojai.

Jų teigimu, daugiausia iššūkių kėlė paskutiniai du uždaviniai.

„Priešpaskutinis kombinatorikos uždavinys šįkart buvo ne šabloninis ir reikalavo ne tik teorinių žinių, bet ir nestandartinio sprendimo būdo. Paskutinis uždavinys reikalavo tiek stiprių aritmetinių įgūdžių, tiek ryžto sprendžiant uždavinį, nes sudarius lygčių sistemą uždavinys gali pasirodyti neįveikiamas – jis tikrai skirtas „atsijoti“ stipriausius mokinius.

Apibendrinant – gauti šimtuką šiemet buvo sunku, egzamine buvo bent 4–5 „kabliukai“, kurie galėjo pakišti koją“, – aiškino A.Maliuginas ir A.Žilakauskis.

Preliminarūs egzamino atsakymai atrodo taip:

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidėjo birželio 1 dieną ir truks iki birželio 23 dienos. Šios egzaminų sesijos rezultatai bus paskelbti iki liepos 12 dienos.

Švietimo agentūros duomenimis, brandos egzaminus šiemet iš viso laikys 27 tūkst. 731 bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokyklų baigiamųjų klasių moksleivis.

Abiturientų įspūdžius apie šį egzaminą galite rasti ČIA.