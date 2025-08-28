„Švietime negalima stovėti vietoje“ – Kauno gimnazijos vadovas apie lyderystę ir būtinus pokyčius

Nuo 2017 m. Kauno Veršvų gimnazijai vadovaujantis Ž. Damijonaitis pasakoja, kad jo kelias į švietimą nebuvo tiesus.
„Esu išbandęs save ir kitose srityse, pajutęs jų specifiką, bet vis sugrįždavau į švietimą. Jaučiu, kad čia yra mano vieta, ir čia man sekasi geriausiai. Švietime galiu stebėti realią įtaką mokinių ateičiai: matau, kaip mano ir mokytojų sprendimai tiesiogiai veikia vaikų augimą bei sėkmę. Šis jausmas yra vienas stipriausių vidinių motyvacijos šaltinių“, – sako vadovas.
Kitas aspektas, kuris kasdien motyvuoja vadovą, – mokyklos bendruomenė, prie kurios kūrimo aktyviai prisideda ir jis pats.
„Džiaugiuosi, kad pavyko suburti tikrai stiprų kolektyvą, mokytojai bendradarbiauja, tėvai įsitraukia, o pati bendruomenė plečiasi – tai labai įkvepia“, – pažymi Ž. Damijonaitis.
Mokykla – su savita filosofija
Kartu su stipria komanda Ž. Damijonaitis Veršvų gimnazijoje kuria savito ugdymo mokyklą, kurioje įgyvendinama novatoriško verslumo samprata. Verslumo kryptis diegiama nuo 1-os iki 12-os klasės.
„Novatoriškas verslumas mums reiškia asmenybės ugdymą savarankiškai veikti, kurti idėjas ir jas realizuoti. Tai reikalauja papildomų visos komandos pastangų, bet jau matome realius rezultatus: gerėja mokinių pasiekimai, didėja mokinių skaičius. Tėvai pabrėžia mūsų mokyklos veržlumą ir savitumą. Be to, nuo tada kai pradėjau dirbti, mokinių skaičius išaugo penkiais šimtais. Tai rodo, kad einame teisingu keliu“, – sako vadovas.
Veršvų gimnazija rūpinasi ne tik ugdymo turiniu, bet ir aplinka. 2018 m. Romainiuose atidarytas naujas, trečias, mokyklos pastatas, kuriame įsikūrė Veršvų gimnazijos pradinukai. Taip pat – pagrindinis mokyklos pastatas atnaujintas iš pagrindų, pritaikant išskirtinį dizainą.
„Novatoriškas verslumas neatsiranda iš niekur – svarbi yra ir aplinka. Dėl to norime mokykloje turėti išskirtinį dizainą, unikalumą. Be abejo, taikome ugdyme ir naujas technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą, kad mūsų savitumas pasižymėtų naujovėmis, kurios ateityje užims svarbų vaidmenį“, – teigia Ž. Damijonaitis.
Kiekvieną rytą pasitinka prie durų
Vadovas džiaugiasi, kad Lietuvos švietimo sistemoje daugėja dėmesio emocinei gerovei. Tai – jam pačiam itin svarbi sritis.
„Mokyklos bendruomenės psichologinė gerovė ir emocinis intelektas – mano asmeninis prioritetas. Ilgus metus esu dirbęs Vaiko raidos centre, todėl gerai suvokiu šių dalykų svarbą. Suprantu, kokia reikalinga yra komunikacija ir tiesioginis ryšys, tad rytais pasitinku mokinius ir jų tėvus prie trijų skirtingų mokyklos pastatų durų, o mano paties kabineto durys visada atviros. Toks tiesioginis bendravimas tikrai pasiteisina. Psichologinės gerovės stiprinimas – nesibaigiantis procesas“, – sako Ž. Damijonaitis.
Vadovas pažymi, kad Lietuvos ugdyme daugėja dėmesio visų vaikų įtraukčiai, mokyklos transformuojasi, kas yra labai sveikintina. Tačiau, kita vertus, sistema vis dar nėra orientuota į asmeninę pažangą ir individualizuotą ugdymą.
„Mokyklose atsiranda įtrauktis ir mūsų pačių gimnazijoje ties tuo labai stipriai dirbama. Tačiau norėtųsi visoje Lietuvos švietimo sistemoje pereiti nuo rezultatų vertinimo iki mokinių augimo, jų stiprybių pažinimo ir potencialo išlaisvinimo. Dabartinė sistema negali pamatuoti kiekvieno mokinio, o juk jie visi išskirtiniai, turi savo savitumą. Turime pereiti prie sistemos, kuri pastebi kiekvieną vaiką, mato, kaip jis auga ir daro pažangą“, – sako Ž. Damijonaitis.
Vadovas pats imasi pokyčių šioje srityje – bendradarbiaudama su Kauno technologijos universitetu Veršvų gimnazija ruošiasi diegti asmeninės mokinių pažangos sistemą, kuri leistų aiškiau identifikuoti kiekvieno mokinio stiprybes ir planuoti individualią pagalbą.
Svarbu nuolat judėti
Švietimo sektoriaus dinamiškumas, galimybė diegti naujas idėjas – tai dar viena švietimo sektoriaus ypatybė, kuri motyvuoja Ž. Damijonaitį.
„Čia darbas yra labai besikeičiantis, keliantis vis kitokius profesinius iššūkius ir galimybes, vis esi judesyje, esi ritme. Šis darbas labai dinamiškas ir tai labai motyvuoja. Kitiems vadovams irgi patarčiau – nestovėti vietoje, ieškoti, judėti. Nereikia bijoti pokyčių, ieškojimų, klaidų, bet reikia bijoti stovėti vietoje“, – sako gimnazijos direktorius.
Vadovas yra Švietimo vadovų klubo, kuriame organizacijos „Švietimas #1“ ir „Lietuvos Junior Achievement“ vienija pažangiausius Lietuvos švietimo lyderius, narys. Jame vadovai mokosi tiek vieni iš kitų, tiek semiasi idėjų iš gerųjų verslo praktikų.
„Tokie susitikimai man yra naudingi ir kaip vadovui, ir kaip žmogui. Iš kiekvieno jų atsivežu po kelias, kad ir mažas idėjas, kurias pritaikau. Pavyzdžiui, dirbtinio intelekto panaudojimas mokyklos vadyboje paskatino mane giliau domėtis, kaip galima jį taikyti plačiau. Taip pat itin svarbu – psichologinis savęs stiprinimas, geresni problemų sprendimo įgūdžiai, gilesnės teisinės ir rinkodaros žinios“, – vardija Ž. Damijonaitis.
Daugiau dėmesio švietimo galiai
Kalbėdamas apie tai, ką patarti žmonėms, svarstantiems pasukti į švietimo kelią, Ž. Damijonaitis pabrėžia, kad privalu daugiau pasakoti apie švietimo galią.
„Lietuvoje mažai kalbame, kokį poveikį švietimas turi visoms sritims. Juk jo įtaka yra itin svarbi ir ekonomikai, ir kultūrai, ir visoms kitoms sritims. Tai pati svarbiausia profesija, nes ji paruošia visų kitų profesijų atstovus. Kuomet visuomenėje įsivyraus šis supratimas, tuomet mokytojo profesiją rinksis patys gabiausi mokiniai. O būtent to labiausiai norėtųsi – kad į mokyklas ateitų patys talentingiausi specialistai“, – sako vadovas.