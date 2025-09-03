Tarptautinė Ukrainos mokykla dar trejus metus veiks Vilniaus kolegijos patalpose

Kaip numato Vyriausybė, mokyklai nereikės mokėti už patalpų nuomą, ji įsipareigoja susimokėti mokesčius už patalpų išlaikymą.
Šios patalpos Tarptautinei Ukrainos mokyklai trejų metų laikotarpiui buvo perduotos 2022 m. lapkritį. Tuometė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė šiai ugdymo įstaigai tuomet davė sutikimą dirbti pagal Ukrainos švietimo programą.
Mokykloje vykdomas ikimokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas, vykdomos neformaliojo švietimo programos: veikia meno, sporto, kūrybinės studijos, organizuojami kultūriniai renginiai, parodos, koncertai.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, Tarptautinės Ukrainos mokyklos Vilniaus skyriuje šiuo metu mokosi 1100 ukrainiečių vaikų.
