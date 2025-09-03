TECHIN: pameistrystė augina ateities inžinierius ir technologijų lyderius

„Mūsų tikslas – parodyti, kad inžinerija, technologijos ir gamyba yra ateities profesijos, o pameistrystė – greičiausias kelias jas pasiekti“, – sako TECHIN vadovas Mindaugas Černius. Šiuo metu daugiau nei 12 proc. centro mokinių mokosi šiuo būdu, o partnerystės užmegztos su daugiau nei 50 įmonių. Jos ne tik priima jaunimą, bet ir aktyviai dalyvauja formuojant mokymo turinį, rengiant praktikos planus bei padedant įgyti realios darbo patirties.
Pameistrystė kuria vertę mokiniams ir darbdaviams
„Esame parengę metodikas ir rekomendacijas, kaip Lietuvoje diegti pameistrystę, konsultavome kitas profesinio mokymo įstaigas, kaip bendradarbiauti su verslu, formuoti mokymo planus. Ši sistema jau tampa norma“, – pasakoja vadovas.
Pasak jo, didžiausia nauda, kad toks mokymosi būdas leidžia jaunuoliams greičiau tapti savarankiškiems, o įmonėms – užsiauginti darbuotojus pagal savo poreikius. „Sėkmės istorijos padeda mokiniams siekti karjeros, o mums – pritraukti gabių ir motyvuotų jaunų žmonių“, – pabrėžia M.Černius.
Profesijos mokytojų akimis pameistrystė motyvuoja ir augina
IT mokymo skyriaus vadovė Justina Balsė aiškina, kad šio modelio įgyvendinimas – nuoseklus procesas: „Viskas prasideda nuo įmonės poreikių išsiaiškinimo ir mokymo programos aptarimo, o baigiasi realiais susitarimais bei mokinio pasiekimų vertinimu. Galimybė atlikti tikras užduotis, gauti atlyginimą ir pasitikrinti save konkrečioje pozicijoje – neįkainojama patirtis. Mokykloje viskas atrodo vienaip, tačiau įmonėje susiduriama su realiais procesais, komanda, darbo santykiais. Tai ypač svarbu pirmojoje darbovietėje.“ Jos teigimu, mokytis pameistrystės forma kviečiami patys aktyviausi ir geriausius rezultatus rodantys žmonės, todėl mokiniai labiau įsitraukia, ypač persikvalifikuojantys ir siekiantys greitai įsitvirtinti naujoje srityje. „Džiugu, kad daugelis pameistrių lieka įmonėse, o vėliau sugrįžta pasidalinti savo sėkmės istorijomis“, – džiaugiasi J.Balsė.
Pasak Elektriko mokymo programos profesijos mokytojo Martyno Vansevičiaus, pameistrystė ne tik suteikia žinių, bet ir keičia požiūrį – mokiniai tampa labiau motyvuoti ir atsakingi: „Pameistriai kruopščiau gilina teoriją, nes supranta, kad ją iškart taikys praktikoje. Darbdaviai taip pat aktyviai dalyvauja – konsultuojasi dėl mokymo programos, palaiko nuolatinį ryšį su mokytojais. Toks bendradarbiavimas kuria gyvą ryšį tarp mokyklos ir verslo.“
Finansinių paslaugų sritis – viena atsakingiausių, nes čia kiekviena klaida gali turėti didelę kainą. Todėl, pasak Finansinių paslaugų teikėjo mokymo programos profesijos mokytojos Jolantos Paulauskienės, pameistrystė tampa ypač reikšminga: „Įvertinti mokinių brandumą ir pasiruošimą atsakingam darbui nėra lengva – vieni gabūs, bet tingi, kiti labai talentingi, bet uždari, treti stengiasi, bet sunkiau prisitaiko. Tačiau kitaip juk neišmoksi plaukti, neįbridęs į vandenį! Šiandien skaitmeninės kompetencijos – neišvengiamos. Dažniausiai sulaukiame partnerių pagyrų – darbo aplinkoje mokiniai tampa atsakingesni, drąsiau atskleidžia savo stipriąsias puses. Nuoširdžiai rekomenduoju išbandyti pameistrystę – ji padeda augti ir atrasti save. Šiais metais kartu su įmone mokiau dešimt pameistrių – jų pažanga buvo akivaizdi.“
IT sektorius atranda pameistrystės naudą
UAB „Edrana Baltic“ Projektų valdymo departamento direktorė Simona Degutienė-Karkalienė pabrėžia: „Dalyvavimas pameistrystės projekte mums tapo tikru atradimu, kuris kasmet stebina vis labiau. Iš pradžių kvietėme tik programuotojus ir testuotojus, o šiandien pameistriai supažindinami su įvairiomis IT sritimis – nuo programavimo kalbų iki projektų vadovų ar konsultantų kasdienės veiklos. Jaunieji pameistriai žavi – jie sprendžia realias užduotis, dirba kartu su mūsų komandomis, dalyvauja derinimuose. Tai įkvepia ir senbuvius – darbai vyksta greičiau, komandos tampa vieningesnės. Iš pradžių turėjome abejonių dėl jų pasirengimo ir laiko sąnaudų, bet rezultatai pranoko lūkesčius: studentai pasirodė iniciatyvūs, darbštūs ir proaktyvūs. Dabar jau nebeieškome darbuotojų per skelbimus – programuotojų ir testuotojų sulaukiame per pameistrystę, o tai – didžiulė nauda įmonei.“
UAB „Litcargus“ personalo direktorė Asta Jurėnaitė akcentuoja: „Tinkamai parengtos mokymo programos orlaivių antžeminio aptarnavimo ir keleivių aptarnavimo specialistams leidžia mūsų sektoriui greičiau įdarbinti jaunus žmones ir sutrumpinti jų adaptacijos laiką. Dirbant aviacijoje darbuotojo paruošimas užtrunka ilgai, todėl pameistrystė, kai mokiniai įgyja specifinių žinių dar mokykloje, yra didžiulė pagalba. Mūsų įmonė aktyviai prisidėjo prie šių programų kūrimo, o pameistrystė tapo natūralia jų tąsa. Jaunuoliai mokosi ne tik teorijos, bet ir pamato, kaip viskas vyksta realybėje – nuo orlaivio parkavimo iki griežtų saugumo reikalavimų laikymosi. Jie turi išskirtinę galimybę prisidėti prie procesų, stebėti išskirtinius orlaivius ar net valstybės lyderių aptarnavimą. Didžiausia vertė, kad pameistrystė padeda užsiauginti savo srities profesionalus – ne vienas buvęs pameistrys šiandien jau dirba mūsų komandoje.“
TECHIN stiprybė – ne pavienės istorijos, o nuoseklus modelis, kuris generuoja sėkmės istorijas kasmet. „Anksčiau kalbėdavome apie išskirtinius pavyzdžius, o šiandien pameistriai sėkmingai įsidarbina, lieka įmonėse ir kuria savo karjerą“, – pažymi M.Černius.
Profesinio mokymo įstaigos mokiniai pasakoja, kad pameistrystė suteikia unikalią galimybę patirti tikrą darbo aplinką ir augti kartu su profesionalais. Jie sako išmokę, koks svarbus komandinis darbas, atsakomybė prieš kolegas ir gebėjimas bendradarbiauti. Praktikoje įgytos patirtys parodė, kad realioje aplinkoje užduotis reikia atlikti iš karto kokybiškai, o atlyginimas už atliekamus darbus motyvuoja dar labiau stengtis. Pameistrystė tapo gera starto aikštele – po jos lengviau įsidarbinti, atrasti tinkamą karjeros kryptį ar net suvokti, kokių papildomų žinių dar reikia. Ne vienas pabrėžia, kad ši patirtis padėjo patikėti savimi, įveikti iššūkius, tapti labiau siekiančiu žinių ir pasiryžusiu tobulėti.
Balsuokite už Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centrą TECHIN nacionaliniame konkurse „Metų pameistrys 2025“ nominacijoje „Metų profesinio mokymo įstaiga“. Prisidėkite prie to, kad šios įstaigos sėkmės istorija paskatintų dar daugiau jaunų žmonių rinktis profesinį kelią, o darbdavius – atrasti pameistrystės naudą. Kiekvienas jūsų balsas – žingsnis stipresnės, drąsesnės ir ateities poreikiams pasiruošusios Lietuvos link.
Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) vykdo nacionalinį konkursą „Metų pameistrys 2025“. Penkiose nominacijose – „Metų profesijos mokytojas“, „Metų meistras“, „Metų pameistrys“, „Metų įmonė“ ir „Metų profesinio mokymo įstaiga“ – komisija jau atrinko po tris stipriausius nominantus. Šiuo metu vyksta balsavimas dėl Simpatijų prizo, kurį pelnys vienas iš trijų kiekvienos nominacijos laureatų, surinkęs daugiausia skaitytojų balsų.
Nacionalinis konkursas „Metų pameistrys 2025“ yra projekto „Pameistrystės viešinimas Lietuvoje“ dalis. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Trumpai apie TECHIN
TECHIN – viena moderniausių profesinio mokymo įstaigų Lietuvoje, kur pameistrystė tapo natūralia ugdymo sistemos dalimi. Čia jaunuoliai ne tik įgyja žinių, bet ir tiesiogiai žengia į darbo rinką – bendradarbiaujant su daugiau nei 50 įmonių, kurios padeda kurti mokymo turinį ir suteikia realios praktikos galimybes. Daugiau nei 12 proc. centro mokinių mokosi pameistrystės būdu, o jų sėkmės istorijos rodo, kad tai yra greičiausias kelias į stabilų darbą ir karjerą technologijų sektoriuje.
