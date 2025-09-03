VESK: „Pameistrystė – tiltas į profesinę karjerą“

2024 m. pameistrystės forma VESK mokėsi net 282 mokiniai, o vien per metus įgyvendinant projektą „Pameistrystė – nauja galimybė man!“ buvo pasirašytos 46 bendradarbiavimo sutartys su įvairiomis įmonėmis. Profesinio mokymo įstaigos partnerės UAB „Grand Hotel Vilnius“ atstovai džiaugiasi partneryste: „Pasirinkome VESK kaip partnerius, nes jie pasižymi aiškiais kriterijais, lankstumu ir tikslingu požiūriu į pameistrystės procesą. Su jais bendradarbiauti visuomet malonu, nes jaučiame profesionalumą ir konstruktyvų dialogą.“
Verslas vertina pameistrystę: iš teorijos – į realią darbo rinką
Profesinio mokymo centre veikianti Virėjų talentų akademija išsiskiria tarp kitų mokymo iniciatyvų – čia labiausiai motyvuoti mokiniai įgyja patirties dirbdami su geriausiais Lietuvos ir užsienio virtuvės profesionalais. „Siekiame, kad mokiniai patirtų aukščiausio lygio praktiką ir ateityje taptų lyderiais savo srityje“, – sako VESK direktorius Saulius Zybartas.
Verslas Lietuvoje vertina pameistrystę ir profesinio mokymo svarbą, restorano „Nineteen 18“ atstovai tvirtina, kad profesinio mokymo įstaiga „ruošia darbuotojus, kokių reikia darbo rinkai – virėjus, padavėjus, barmenus, konditerius. Paprasta bendrauti su mokyklos kuratoriais ir mokytojais. Jie stengiasi pasiūlyti motyvuotus mokinius, organizuoja pažintines ekskursijas mūsų įmonės padaliniuose. Esame labai patenkinti bendradarbiavimu su Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centru“.
Kitas restoranų tinklas – „Fortas“ tvirtina, kad bendradarbiaujant labai svarbus pasitikėjimas: „Mūsų įmonė orientuota į jaunimo pritraukimą į darbo rinką, todėl aktyviai įsitraukiame į pameistrių rengimą. Jiems skiriame daug dėmesio – nuo apmokymo iki praktikos kokybės užtikrinimo. Mūsų tikslas – kad įgiję patirties jauni specialistai liktų dirbti mūsų komandoje.“
Tarptautinė patirtis – durys į platesnį pasaulį
Ugdymo patirtį stiprina tarptautiniai projektai. Mokiniai dalyvauja ERASMUS+ programoje „Digital Treasure Box“, kurioje skatinamos tvarumo iniciatyvos profesiniame mokyme. Be to, mokykla kartu su Hanza parlamentu ir 20 tarptautinių organizacijų įgyvendino projektą „Trijų pakopų profesinio meistriškumo centrai“, kurio pagrindu Lietuvoje įkurtas pirmasis profesinės kompetencijos centras, veikiantis pagal Žaliosios ekonomikos principus. UAB „City Centre Hotel“ („Hilton Garden Inn“) atstovai dalinasi: „Su VESK bendradarbiaujame nuo pat pirmosios „Hilton Garden Inn City Centre“ dienos. Labai vertiname jų progresyvią vadybą ir mezgamus tarptautinius ryšius, o pameistrystė mums padėjo kartu auginti jaunuosius specialistus, kurie šiandien jau yra mūsų profesionalūs komandos nariai.“
Paklausta apie bendradarbiavimą su profesinio mokymo įstaiga „Radisson Blu Hotel Lietuva“ komanda pabrėžia: „Su VESK bendradarbiaujame jau daugelį metų ir visada likome patenkinti tiek jų paslaugomis, tiek operatyviu reagavimu į iššūkius. Partnerystę pradėjome dar tuomet, kai mokykla vadinosi Žirmūnų mokymo centru – nuo to laiko ji nuolat augo, tobulėjo ir įsirengė modernias darbo vietas bei laboratorijas. Įgyvendinome ne vieną pameistrystės projektą ir džiaugiamės, kad dalis mokinių šiandien sėkmingai dirba mūsų viešbutyje. Tokį bendradarbiavimą tikrai norime tęsti ir ateityje.“
Pameistrystė – tiltas tarp žinių ir darbo rinkos
„Pameistrystė yra tiltas tarp mokyklos ir darbo rinkos – mūsų mokiniai ne tik įgyja praktinių įgūdžių, bet ir gauna galimybę realiai patirti profesinę aplinką. Daug jų pradėjusių kaip pameistriai, šiandien jau yra mokytojai arba vadovai prestižinėse įmonėse“, – sako S.Zybartas.
Verslas pasitikėdamas pameistriais prisideda prie jų profesinio augimo: „Šis mokymosi būdas leido įgyti patirties aukšto lygio virtuvėje, išmokti ramiai reaguoti į stresines situacijas, labiau pasitikėti savo jėgomis ir drąsiau planuoti ateities karjerą“, – dalijasi Kamilė, pameistrystės programos dalyvė.
„Esame viena didžiausių ir sparčiausiai augančių Lietuvos profesinio mokymo įstaigų. Turime tikslą būti geriausi, o vienoje srityje – pameistrystėje – praktiškai tokie jau esame. Iš maždaug 700 pameistrių Lietuvoje net daugiau nei 200 yra mūsų centro mokiniai“, – pabrėžia profesinio mokymo įstaigos vadovas S.Zybartas.
Skaitmeninės kompetencijos yra neatsiejama mokymosi dalis: pameistriai kuria technologines korteles, skaičiuoja patiekalų savikainą, naudoja virtualiąsias darbo priemones, planuoja užduotis ir gauna grįžtamąjį ryšį realiu laiku. Tokiu būdu jie ugdomi ne tik kaip meistrai, bet ir kaip šiuolaikinės darbo rinkos specialistai.
Pameistrystė atveria kelią karjerai
VESK bendruomenės veikla svariai prisideda prie Vilniaus ir visos Lietuvos augimo. Tvarus bendradarbiavimas su verslu, naujovių diegimas ir jaunų talentų ugdymas kuria profesinio mokymo ateitį, kurioje pameistrystė tampa kertiniu tiltu tarp žinių ir realaus darbo pasaulio. „Džiugu, kad galime didžiuotis savo absolventais, jie tampa mūsų autoritetais ir profesinio mokymo įstaigos partneriais, o virš visko yra pameistrystė, kuri atveria kelią į karjerą, paremtą ne tik žiniomis, bet ir praktika bei pasitikėjimu savo jėgomis“, – teigia S.Zybartas.
Balsuokite už Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centrą nacionaliniame konkurse „Metų pameistrys 2025“ nominacijoje „Metų profesinio mokymo įstaiga“. Prisidėkite prie to, kad šios įstaigos sėkmės istorija paskatintų dar daugiau būsimų specialistų rinktis profesinį kelią, o darbdavius – atrasti pameistrystės naudą. Kiekvienas jūsų balsas – tai žingsnis stipresnės, drąsesnės ir ateities poreikiams pasiruošusios Lietuvos link.
Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) vykdo nacionalinį konkursą „Metų pameistrys 2025“. Penkiose nominacijose – „Metų profesijos mokytojas“, „Metų meistras“, „Metų pameistrys“, „Metų įmonė“ ir „Metų profesinio mokymo įstaiga“ – komisija jau atrinko po tris stipriausius nominantus. Šiuo metu vyksta balsavimas dėl Simpatijų prizo, kurį pelnys vienas iš trijų kiekvienos nominacijos laureatų, surinkęs daugiausia skaitytojų balsų.
Nacionalinis konkursas „Metų pameistrys 2025“ yra projekto „Pameistrystės viešinimas Lietuvoje“ dalis. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Trumpai apie Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centrą
Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras (VESK) – tai mokykla, kurioje jaunimas ugdomas svetingumo, verslumo, maitinimo ir paslaugų srityse. Čia pameistrystės modelis suteikia galimybę mokiniams mokytis iš realios darbo patirties ir kurti savo karjeros sėkmės istorijas dar mokyklos suole.
Ši įstaiga ir jos istorija nominuota konkurse „Metų pameistrystė 2025“. Kviečiame balsuoti už jums patikusį nominantą iki spalio 3 d.! Visas istorijas galite perskaityti projekto svetainėje.
