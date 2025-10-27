Mentorystės programoje „Švietimo kodo“ klasė – dar 7 mentoriai: skubėkite registruotis

Alytaus Likiškėlių progimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Robertą Raudonienę, EdTech pradininką, Robotika akademija įkūrėją Kristijoną Vasiliauską, VDU Švietimo akademijos vyr. lektorę, etikos ir filosofijos mokytoją ekspertę, Lietuvos etikos mokytojų asociacijos pirmininkę dr. Sigitą Šilingaitę, MO muziejaus edukacijų vadovę Jurgitą Zigmantę, VDU Švietimo akademijos vaikų darželio „Mažųjų akademija“ direktorės pavaduotoją, mokytoją metodininkę Vitaliją Šilinskienę, programos „Renkuosi mokyti!“ vadovą Artur Adam Markevič, Demokratinės mokyklos bendraįkūrėją ir vadovą Nerijų Buivydą.
Visą sąrašą, registraciją ir informaciją rasite šiame puslapyje.
Ši mentorystės programa skirta įgalinti jaunus pedagogus ir sukurti tvarų žinių perdavimo tinklą tarp skirtingų švietimo kartų. Spalį prasidėjęs projektas truks iki 2026 m. gegužės 6 d.
Mentorystės metu dalyviai gaus ne tik profesinių žinių, bet ir įkvėpimo, palaikymą bei emocinį sustiprinimą – tai, kas dažnai lemia jaunųjų pedagogų pasilikimą švietimo srityje. Projektas grindžiamas pasitikėjimu, pagarba ir partneryste. Dalyviai raginami aktyviai įsitraukti, dalyvauti veiklose ir pasirinkti mentorius pagal savo profesinius interesus.
Mentoriai – įkvepiantys švietimo lyderiai. Programoje „Švietimo kodo“ klasė dalyvauja 30 aukščiausios kompetencijos švietimo profesionalų: patyrusių mokytojų, švietimo įstaigų vadovų, inovatorių, net politikos lyderių.
Visi norintys dalyvauti projekte turi užsiregistruoti iki spalio 31 d. Registracijos metu dalyviai gali pasirinkti iki 2 mentorių, pateikdami trumpą motyvaciją. Mentoriai susipažins su paraiškomis ir formuos mentorystės poras. Registracija šiame puslapyje.
Pirmasis susitikimas su mentoriais planuojamas lapkričio 12 d.
