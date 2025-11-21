R. Popovienė: nuo sausio mokytojų atlyginimai galėtų didėti 8,41 proc.

Kaip skelbiama ministerijos pranešime, jei po diskusijų profesinės sąjungos tokiam siūlymui pritars, jis bus įtrauktas tvirtinant valstybės biudžetą.
„Suprasdami pedagogų lūkesčius ir toliau nuolat kalbėjomės su Finansų ministerija, prašėme dar kartą atidžiai peržiūrėti mūsų poreikį. Mūsų pastangos davė rezultatų, buvo rasta papildomai 100 mln. Eur“, – pranešime cituojama ŠMSM ministrė Raminta Popovienė.
Anksčiau su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) ministerija buvo sutarusi algas kelti ne nuo kitų metų sausio, bet nuo 2026 m. rugsėjo, bet su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11,5 proc. Vis dėlto, toks siūlymas netiko kitai, Andriaus Navicko vadovaujamai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungai (LŠDPS).
Savo ruožtu R. Popovienė pripažįsta, kad ankstesnis siūlymas atlyginimus kelti nuo kitų metų rugsėjo yra palankesnis trejų metų perspektyvoje, tačiau svarbu atsižvelgti ir į tam nepritariančių profsąjungų lūkesčius.
„Šiam variantui pritarė ne visos profsąjungos, juo labiau kad visų profesinių sąjungų pirminis noras buvo didinti darbo užmokestį nuo sausio 1 d.“, – sakė ministrė.
Kaip skelbia ministerija, derybose penktadienį dalyvavo Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ vadovai. Derybos bus tęsiamos ir kitą savaitę.
Kaip skelbta, trečiadienį prie ŠMSM Andriaus Navicko vadovaujama profsąjunga surengė mitingą. Apie pusė tūkstančio susirinkusių protestuotojų mušė būgnais, buvo nešini plakatais: „Jei prašysite, mes padėsime jums laikytis pažadų susitarimų reikia laikytis“, „Ne tik mokiniams, bet ir mokytojams +10“, „Pažadų daug, bet mokytojų per mažai“, šaukė „gėda“.
Apie planuojamą mitingą paskelbta paaiškėjus, kad ŠMSM su LŠMPS susitarė nuo kitų metų rugsėjo mokytojų algas kelti 11,5 proc. Taip, pasak A. Navicko, buvo sulaužytas pedagogų bendruomenei duotas pažadas algas kelti jau nuo sausio.
Savo ruožtu ŠMSM vadovė tvirtino, kad dabar numatyta algų kėlimo tvarka finansine prasme mokytojams yra pati palankiausia, o tam skirtą biudžeto dalį ministrė vadina rekordine.
Anot R. Popovienės, pirminis siūlymas nuo sausio atlyginimus kelti 5 proc. netiko nei pedagogų ir švietimo darbuotojų profsąjungoms, nei ministerijoms, o kiti, šiuo metu neatliepti lūkesčiai, esą negalėjo būti patenkinti dėl riboto valstybės biudžeto.
Be to, ministerijos skaičiavimais, taikant šiuo metu numatytą pedagogų darbo užmokesčio kėlimo tvarką, šios profesijos atstovai trejų metų laikotarpiu uždirbtų daugiau.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
