Svarbiausia – išdrįsti tapti „Lietuvos Maximalistu“: stropūs šalies moksleiviai jau gali teikti paraiškas stipendijoms

Šiemet projektas startuoja anksčiau nei įprastai – paraiškas gauti 100 arba 200 eurų stipendijoms galima teikti nuo dabar iki liepos 20-osios. Tam šiemet „Maxima“ skiria 120 tūkst. eurų fondą, o finansinį paskatinimą gaus net 126 moksleiviai iš visos Lietuvos.
Tereikia išdrįsti kandidatuoti
„Lietuvos Maximalistai“ jau daugiau nei du dešimtmečius išlieka viena iš ilgiausiai tęsiamų socialinių iniciatyvų „Maximoje“, o kartu – ir Lietuvoje, skirtų jaunų žmonių ugdymui ir jų pasiekimų įvertinimui. Per visus šio konkurso gyvavimo metus „Lietuvos Maximalistais“ tapo daugiau nei tūkstantis moksleivių, kuriems stipendijos padėjo gilinti žinias, tobulinti gebėjimus ar drąsiau siekti savo tikslų – nuo sporto arenų ar muzikos konkursų iki mokslo olimpiadų ir pilietinių iniciatyvų.
„Kiekvienais metais matome, kiek daug talentingų, kūrybingų ir motyvuotų jaunų žmonių auga Lietuvoje. Kartais jiems tereikia šiek tiek paskatinimo ir tikėjimo savo jėgomis. Todėl šiemet norime priminti labai paprastą, bet svarbią žinutę – svarbiausia tiesiog išdrįsti kandidatuoti. Neabejojame, kad kiekvieno pastangos yra vertos įvertinimo, todėl lieka tik išdrįsti parodyti savo talentą ir papasakoti savo istoriją“, – sako „Maximos“ socialinės atsakomybės ir partnerysčių projektų vadovė Laura Šakinė.
Stipendijos įvairiose srityse
Šiemet moksleiviai gali pretenduoti į stipendijas aštuoniose srityse: mokslo, technologijų ir inovacijų, muzikos ir scenos menų, literatūros ir vizualiųjų menų, sporto, tvarumo ir ekologijos, pilietiškumo ir savanorystės bei pažangaus mokymosi ir aktyvumo kategorijose.
Iš viso bus skiriamos 7 pagrindinės stipendijos po 200 eurų per mėnesį ir 119 skatinamųjų stipendijų po 100 eurų per mėnesį visiems mokslo metams.
Dalyvauti konkurse gali visi 1–12 klasių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Paraiškų teikimo tvarka pritaikyta pagal mokinių amžių: vaikus iki 14 metų registruoja tėvai arba globėjai. 14–17 metų moksleiviai anketas pildo patys, tačiau reikalingas tėvų sutikimas, o pilnamečiai paraiškas gali pateikti savarankiškai.
Pasak L. Šakinės, „Lietuvos Maximalistų“ konkurse pažymiai ar surinktų diplomų skaičius tikrai nėra vienintelis lemiamas nugalėtojo rodiklis. Komisija, vertindama paraiškas, dėmesį skiria kiekvieno moksleivio asmeniniams gabumams, iniciatyvumui ir atkaklumui, siekiant savo užsibrėžtų tikslų.
Kandidatus vertins skirtingų sričių profesionalų komisija, kurią sudaro VILNIUS TECH docentė ir Strateginės partnerystės centro direktorė Milena Seržantė, muzikologė ir kultūros vadybininkė Jurgita Skiotytė-Norvaišienė.
Taip pat – menininkai broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, olimpinis vicečempionas Saulius Ritter, visuomenininkė Rugilė Grendaitė, ornitologas ir gamtos gidas Marius Karlonas bei advokatė, intelektinės nuosavybės teisininkė Giedrė Rimkūnaitė-Mankė.
Paraiškas konkursui jau dabar galima teikti internetu užpildant „Lietuvos Maximalistų“ anketą: https://www.maxima.lt/maximalistai.