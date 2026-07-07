PAULÈ prisimena, kaip „Lietuvos Maximalisto“ stipendija padėjo siekti svajonės

Prieš daugiau nei dešimtmetį atlikėja PAULÈ, tuomet dar Paulina Skrabytė, tapo „Maximos“ organizuojamo konkurso „Jaunieji talentai 2013“ stipendininke – ši iniciatyva vėliau tapo šiandien gerai žinomu konkursu „Lietuvos Maximalistai“.
Šiandien PAULÈ koncertuoja, kuria muziką, dirba radijo stoties „Radiocentras“ muzikos redaktore ir sako, kad tuometinis įvertinimas buvo ne tik finansinė pagalba, bet ir svarbus paskatinimas nenuleisti rankų. Iki liepos 20 d. vykstantis „Lietuvos Maximalistų“ konkursas, kurio metu moksleiviai gali teikti paraiškas ir pretenduoti į 100 Eur ar 200 Eur stipendiją visiems mokslo metams, atlikėjai priminė savą istoriją, kuri gali būti puiki paskata jauniems žmonėms nepraleisti šios unikalios progos.
Muzika buvo viskas, kuo gyvenau
Susiję straipsniai
Nors šiandien PAULÈ scenoje pristato savo autorinę kūrybą ir drąsiai žengia į naują karjeros etapą, meilė muzikai prasidėjo gerokai anksčiau – dar mokyklos metais.
„Labai didelę. Tuo metu muzika buvo viskas, kuo gyvenau. Kaskart prisiminusi stebiuosi, kokia buvau atkakli ir kiek norėjau veikti. Tą prisiminti ir yra labai smagu, o pasiekimai – tik pridėtinė vertė. Svarbu, kad meilė muzikai neišblėso iki pat dabar. Tuo metu atrodė, kad muzika yra viskas, ką galiu apie save pasakyti, bet aš ir mano gražiausios savybės tą muziką kūrėm. Dėl tikslo kartais pamiršdavau pasimėgauti paauglyste, bet... šiai dienai turiu labai įdomų gyvenimą“, – sako ji.
2013-aisiais, praėjus dvejiems metams po dalyvavimo „Vaikų Eurovizijoje“, Paulina buvo įvertinta „Maximos“ organizuojamo konkurso „Jaunieji talentai“ stipendija už pasiekimus muzikos srityje.
„Jei visa tai būtų vykę šiandien, sakyčiau, kad labai darbingai. Po atstovavimo Lietuvai „Vaikų Eurovizijoje 2011“ pagausėjo kvietimų koncertuoti, taip pat įsikvėpiau noro dalyvauti ir, žinoma, laimėti konkursuose, todėl pasiruošimas buvo toks intensyvus, jog pasibaigus vienam konkursui ruošdavomės sekančiam. Mano didelis noras ir pelnė man „Maksimalisto“ stipendiją, už ką esu labai dėkinga šiam projektui“, – prisimena PAULÈ.
Stipendiją investavo į kūrybą
Pasak jos, stipendija netapo trumpalaikiu atlygiu ar spontanišku pirkiniu. Kartu su tėvais buvo nuspręsta ją investuoti į tai, kas padėtų augti kaip muzikantei.
„Džiaugiuosi, kad mano mama ir tėtis buvo mano vadybininkais – mes labai atsakingai pasitarėm ir nusprendėm, kaip naudingai panaudoti šiuos pinigus. Kadangi ne tik dainavau, bet ir stropiai mokiausi, pasidovanojau sau knygų, mikrofoną, taip pat pinigus panaudojome mano kurtos dainos „Nuostabi diena“ prodiusavimui“, – pasakoja ji.
Anot atlikėjos, ne mažiau svarbus už finansinę paramą buvo ir artimųjų tikėjimas jos talentu.
„Manau, viskas prasideda nuo šeimos: jei tėvai ankstyvame etape pastebi vaiko talentą, jį būtina puoselėti. Aš pradėjau niūniuoti dar nemokėdama kalbėti, tuo metu mano sesuo jau šoko pramoginius šokius. Abi paauglystėje siekėme aukštumų ir to nebūtų įvykę be šeimos palaikymo. Esu dėkinga ir kiekvienam giminės nariui, kuris stebėdavo mūsų dar mažų pasirodymus“, – šypsosi PAULÈ.
Šiandien ji džiaugiasi, kad paauglystėje įdėtos pastangos davė vaisių.
„Pagirčiau, kad siekiau savo svajonės ir visą save atidaviau muzikai. Tos mažos Paulinos dėka šiandien esu turbūt jauniausia Lietuvoje muzikos redaktorė – dirbu radijo stotyje „Radiocentras“, taip pat kuriu dainas ir koncertuoju. Džiugu, kad po tiek metų noras dainuoti dar stipresnis, o siekiai – dar aukštesni“, – sako ji.
Svarbiausia – išdrįsti žengti pirmą žingsnį
Pašnekovė įsitikinusi, kad talentas atsiskleidžia ne tik per pasiekimus, bet ir per gebėjimą išlikti savimi bei nebijoti eiti savu keliu.
„Visų pirma, tai dėl nieko nepergyventi – viskas įvyks taip, kaip jums skirta. Kartais mes taip jaudinamės dėl to, kas dar šiame gyvenime neįvykę, jog visai pamirštam mėgautis šia akimirka. Jei myli, ką darai, rezultatai ateis patys, o sunkus darbas palengvins kiekvieną dieną. Kiekvienas iš mūsų esame talentingas ir turim skirtingą tikslą – svarbu jį rasti ir nesijaudinti, jei esi kitoks nei visi“.
Jos įsitikinimu, ilgainiui daugiausia pasiekia tie, kurie pasitiki savimi.
„Daugiausiai pasiekia tas, kuris ramus ir dėl savimi pasitikintis. Niekas negali tavo tikslo pakeisti, neįgyvendinti – tik tu pats, o tai ateina su meile ir pagarba ne tik savo talentui, bet ir sau“, – teigia PAULÈ.
Moksleiviams, kurie dar svarsto ar verta teikti paraišką „Lietuvos Maximalistų“ konkursui, ji siunčia trumpą, bet iškalbingą žinutę: „Ženkit TĄ žingsnį! Sekantis bus dar lengvesnis“.
stipendijakūrybaMaxima
Rodyti daugiau žymių