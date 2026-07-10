Lietuvos jaunieji antrepreneriai – tarp Europos lyderių: jų rankose net trys Europos konkurso „Gen-E“ apdovanojimai

„SafeClip“ – geriausias rinkodaros sprendimas eXpo stende, komandai įteiktas „Riga City Council Best Stand Award“. Ceremoniją vainikavo trečioji vieta inovacijų kategorijoje – lietuviai pelnė „JA Europe Innovation of the Year“.
Didžiausias Europoje jaunųjų antreprenerių festivalis „Gen-E“ šiemet vyko Latvijoje, Rygoje. Konkurse dalyvavo daugiau kaip 1 000 jaunųjų verslininkų, mokytojų, verslo ir švietimo lyderių iš daugiau nei 40 Europos šalių. Trijų dienų renginyje, savo idėjas pristatė geriausios kiekvienos šalies mokomosios mokinių bendrovės.
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytoja Laura Kuchalskienė ir Modesto Railos vedama „SafeClip“ komanda laimėjo „Lietuvos Junior Achievement“ organizuotą nacionalinę eXpo, kurioje konkurecija buvo itin didelė – net 70 stipriausių MMB komandų iš visos Lietuvos.
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„Safeclip“ inovatyvus įrenginys užtikrintis motociklininkų saugumą kelyje
„SafeClip“ idėja gimė iš asmeninės patirties. Komandos lyderis Modestas, po patirtos motociklo avarijos pradėjo ieškoti sprendimo, kuris padėtų sumažinti riziką motociklininkams ir kitiems šalmus dėvintiems vairuotojams.
„SafeClip“ įrenginys perspėja, ar šalmas tinkamai užsegtas, ir taip primena apie veiksmą, kuris avarijos metu gali išgelbėti gyvybę.
Taip gimė inovatyvus įrenginys, kurio tikslas paprastas, tačiau gyvybiškai svarbus – priminti, kad šalmas apsaugo tik tada, kai yra tinkamai užsegtas.
Kelias į tarptautinę sceną prasidėjo robotikos pamokose
Technologijos, elektronika ir inžineriniai bandymai ilgainiui virto ne tik mokykliniu projektu, bet ir pirmuoju jaunuolių verslu. Mokytojos Lauros Kuchalskienės paskatinti mokiniai įkūrė mokomąją mokinių bendrovę ir nuosekliai plėtojo produktą – nuo pirmųjų prototipų iki verslo pristatymų investuotojams ir tarptautinei komisijai.
„Pristatydama sukurtą inovaciją Rygoje, komanda komisiją įtikino ne tik technologiniu sprendimu, bet ir gebėjimu aiškiai atskleisti sprendžiamą problemą. Asmeninė Modesto istorija padėjo pagrįsti produkto aktualumą ir parodė, kad „SafeClip“ gimė iš realaus poreikio didinti žmonių saugumą“, – sako „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė Andželika Rusteikienė.
Festivalio metu „SafeClip“ sulaukė didelio verslo komisijos narių, eXpo lankytojų ir motociklininkų bendruomenės susidomėjimo. Komandos tikslas buvo ne tik pristatyti sukurtą inovaciją, bet ir pradėti patobulintos produkto versijos testavimo etapą.
Pirmieji prototipai buvo perduoti testuotojams iš JAV, Maltos, Serbijos, Latvijos, Rumunijos, Slovakijos, Ispanijos ir Čekijos. Iš viso testuoti išdalyta daugiau kaip dešimt įrenginių.
Šiuo metu komanda renka pirmųjų naudotojų grįžtamąjį ryšį, tobulina galutinę produkto versiją ir rengiasi kitam plėtros etapui. Jaunuolių tikslas – sukurti sprendimą, kuris prisidėtų prie saugesnio judėjimo keliuose ir ateityje pasiektų tarptautinę rinką.
Pasak verslininko ir investuotojo Vlado Lašo, komanda festivalyje parodė brandą, kurios dažnai tikimasi iš gerokai daugiau patirties turinčių kūrėjų. „Komanda demonstravo pasitikėjimą, puikias inžinerines žinias, aiškų savo produkto potencialo supratimą ir nesibaigiantį smalsumą“, – teigia V. Lašas.
Lietuvos moksleiviai ambicingi – auginkime būsimus vienaragius dar mokyklose
„SafeClip“ istorija įrodo, kad inovacijos gali gimti dar mokykloje. Kai mokiniai turi galimybę kurti, eksperimentuoti ir spręsti realias problemas, jų idėjos gali virsti produktais, sulaukiančiais pripažinimo ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Šiandien mokyklos tampa ne tik mokymosi vietomis, bet ir erdvėmis, kuriose gimsta naujos idėjos, inovacijos bei būsimi verslai.
Komandos nariai Modestas, Aivijus, Dovydas ir Emilis Vitas teigia, kad ši kelionė jiems atvėrė duris į Europos rinką ir suteikė galimybę augti kaip jauniesiems antrepreneriams: kurti ryšius, keistis idėjomis ir bendradarbiauti su moksleiviais iš visos Europos. Jaunuoliai pabrėžė, kad kiekvienas Lietuvos moksleivis turėtų susipažinti su „Lietuvos Junior Achievement“ programomis ir jas išbandyti. Tai padeda auginti finansiškai raštingą, kūrybingą ir verslią Lietuvos ateities kartą.
Į technologijas nežiūrėkime kaip į blogį: tai gali ugdyti vaiko smalsumą
„Lietuvos Junior Achievement“ – antreprenerystės ir finansinio raštingumo ugdymo lyderė Lietuvoje
Organizacijos įgyvendinama mokomųjų mokinių bendrovių programa suteikia 9–12 klasių mokiniams galimybę dar mokykloje kurti realius verslus, išbandyti savo idėjas rinkoje ir įgyti praktinės verslo plėtojimo patirties.
2025–2026 metais, Lietuvos jaunieji antrepreneriai sukūrė 846 MMB, prie proceso prisidėjo daugiau nei 600 verslo mentorių. Europoje, mūsų moksleiviai, išsiskiria inovacijų kategorijoje. Pernai, konkurse „Gen-E 2025“Lietuvos komanda „Fiasco“ laimėjo ketvirtą vietą inovacijų kategorijoje.
Dėkojame visai gausiai Lietuvos delegacijai už palaikymą, švietimo ir verslo bendruomenei – už tikėjimą, o nuostabiai „SafeClip“ komandai ir mokytojai Laurai Kuchalskienei už drąsą, atsidavimą ir antreprenerišką požiūrį.
Lietuvos Junior AchievementVladas Lašasverslumas
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