Iškilmingai pagerbti Kauno šimtukininkai ir jų mokytojai: įteiktos premijos ir padėkos

Geriausiems – premijos
Šiais metais jaunieji kauniečiai dar kartą patvirtino šalies lyderių vardą ir iš viso pelnė 315 aukščiausių įvertinimų – 248 valstybinių brandos egzaminų ir 67 Tarptautinio bakalaureato diplomo programos šimtukus.
Už sėkmingą vidurinio ugdymo programos baigimą ir aukštus VBE rezultatus mero padėkos raštais apdovanoti 146 abiturientai. Už puikius Tarptautinio bakalaureato diplomo programos rezultatus mero padėkos įteiktos dar 36 abiturientams. Iš viso šiuos mokinius egzaminams parengė 72 Kauno miesto pedagogai.
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„Abiturientams linkiu niekuomet nepamiršti savo namų ir nepamiršti, kad esate kauniečiai, lietuviai. Visi pasikeitimai, darbai, kuriuos matote Kaune – yra dėl jūsų ir ateities. Žinoma, ačiū tariame ir mokytojams, nes be jūsų kantrybės, atsidavimo ir kasdienio darbo Kaunas nepirmautų švietimo srityje. Tėveliams dėkojame už tai, kad užaugino tokius talentingus vaikus“, – susirinkusius sveikino miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Net 26 mokiniai pelnė tris ir daugiau šimtukų. Iš jų trys surinko po šešis, du – po penkis, keturi – po keturis, o septyniolika – po tris aukščiausius įvertinimus. Už tokius pasiekimus jaunuoliams skiriama „Šimtukininko premija“. Kiekvienas gautas šimtukas konvertuojasi į 100 eurų piniginę dovaną. Didžiausia išmokėta suma siekė 600 Eur. Iš viso mokiniams skirta 9,5 tūkst. Eur.
Kaip atminimo dovanos jiems įteikti ir simboliniai suvenyrai. Vaikinams skirtos peteliškės, merginoms – skarelės su M. K. Čiurlionio kūrybos motyvais.
Daugiausiai šimtukų – anglų kalbos egzamine
Daugiausiai šimtukų tiek valstybiniuose brandos egzaminuose, tiek ir Tarptautinio bakalaureato diplomo programoje tradiciškai gauta iš anglų kalbos – 87. Tarp valstybinių brandos egzaminų daugiausia maksimalių įvertinimų mokiniai pelnė iš informatikos – 64, lietuvių kalbos ir literatūros – 60, matematikos (A) – 54. Puikūs rezultatai pasiekti ir geografijos, istorijos, chemijos, fizikos, ekonomikos ir biologijos egzaminuose.
Didžiausiu šimtukų derliumi gali pasidžiaugti Kauno technologijos universiteto gimnazijos abiturientai, pelnę 99 aukščiausius įvertinimus. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos mokiniai surinko 39 šimtukus, Kauno „Saulės“ gimnazijos – 30, Kauno jėzuitų gimnazijos – 26, KTU inžinerijos licėjaus – 11.
„Visų šimtukininkų vardu norėčiau padėkoti Kauno merui ir jo komandai už parodytą dėmesį, suorganizuotą šventę ir dovanas. Žinoma, mes čia nebūtume be savo mokytojų ir tėvų, kurie daugybę metų mus skatino eiti tolyn, ruošė ir suteikė galimybes pasiekti aukščiausius rezultatus“, – padėkos žodį tarė KTU gimnazijos abiturientė Sima Miliūnaitė.
VDU „Rasos“ gimnazija savo kraitelyje skaičiuoja 8 šimtukus, Kauno Jono Jablonskio gimnazija – 6, po 5 – Kauno „Vyturio“ ir Kauno Jono Pauliaus II gimnazijų auklėtiniai, po 3 – Kauno Maironio universitetinės ir Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijų auklėtiniai.
Premijos – ir mokytojams
Puikūs mokinių rezultatai neatsiejami nuo profesionalių ir atsidavusių pedagogų darbo. Nuo praėjusių metų „Šimtukininko premija“ skiriama mokytojams, parengusiems tris ir daugiau aukščiausių pasiekimų pelniusių moksleivių. Šiemet jomis įvertinti 38 mokytojai, kurių suma siekė 10,7 tūkst. Eur Didžiausia mokytojams skirta premija – 500 Eur.
Daugiausia aukščiausius įvertinimus pelniusių abiturientų parengė Kauno jėzuitų gimnazijos anglų kalbos mokytoja Vitalija Miškinienė – net 25. Kauno technologijos universiteto gimnazijos informatikos mokytoja Kristina Serapinaitė išugdė 18 šimtukininkų, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja Kristina Gimpelson – 17.
Taip pat reikšmingų rezultatų pasiekė Kauno technologijos universiteto gimnazijos informatikos mokytojas Kęstutis Simonavičius (15 šimtukininkų), matematikos mokytojas Alvydas Beinakaraitis (14), Kauno „Saulės“ gimnazijos ir Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus informatikos mokytojas Ramūnas Liuokaitis (10), Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas, informatikos mokytojas Virgilijus Saulius (8) bei Kauno Erudito licėjaus anglų kalbos mokytojas Deividas Marušauskas (7).