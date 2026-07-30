Neįstojote ten, kur norėjote? Ekspertė pataria, ką dar galima padaryti 

„Svarbu žinoti visas savo galimybes, terminus, įdėti šiek tiek pastangų ir svajonių studijos vis dar gali atsirasti jūsų planuose“, – sako VILNIUS TECH Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė doc. dr. Justė Rožėnė.
Jei neįstojote – galimybės dar neišsemtos
Negavus kvietimo studijuoti per pagrindinį priėmimą, nereikėtų nusivilti. Kasmet dalis stojančiųjų atsisako jiems pasiūlytų studijų vietų, todėl atsiranda laisvų vietų, į kurias galima pretenduoti papildomo priėmimo metu.
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Rugpjūčio 4–7 dienomis stojantieji galės teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape.
„Papildomas priėmimas suteikia galimybę iš naujo pateikti prašymą arba pakoreguoti savo prioritetus. Tai puikus metas dar kartą įvertinti savo pasirinkimus ir apsvarstyti studijų programas, į kurias galbūt anksčiau nekreipėte dėmesio.
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Jeigu nepavyko įstoti į valstybės finansuojamą vietą, verta pasidomėti ir valstybės nefinansuojamomis studijų vietomis bei tikimybe gauti finansuojamą vietą rotavimo metu jau studijuojant, studijų stipendijomis ar kitomis finansavimo galimybėmis“, – pataria J. Rožėnė.
Ką daryti per papildomą priėmimą?
Papildomo priėmimo metu ekspertė rekomenduoja:
Pasidomėti, ar visose norimose studijų programose dar yra laisvų vietų;
Atkreipti dėmesį ne tik į populiariausias, bet ir perspektyvias, darbo rinkoje paklausias studijų programas;
Pasikonsultuoti su universiteto priėmimo specialistais, kurie gali padėti pasirinkti tinkamiausią variantą.
„Dažnai būtent papildomo priėmimo metu stojantieji atranda studijų kryptį, kuri vėliau tampa sėkmingos karjeros pradžia“, – pastebi J. Rožėnė.
Įstojau, bet ne ten, kur norėjau: ką daryti?
Kartais kvietimas studijuoti gali ne pradžiuginti, o nuvilti. Galbūt pasirinkimas buvo priimtas skubotai, pasidavus aplinkinių nuomonei arba nepakankamai pasidomėjus studijų programa. Jeigu abejojate savo pasirinkimu, svarbiausia – neignoruoti šių abejonių.
Prieš priimdami galutinį sprendimą, atsakykite sau į kelis klausimus: Ar man nepatinka pati studijų programa, ar tik bijau permainų ir galimų iššūkių? Ar ši studijų kryptis atitinka mano pomėgius ir stipriąsias puses? Ar matau save dirbantį šios srities darbą po kelerių metų? Ar studijų kryptis suteiks man platų žinių spektrą, kuris leis rinktis skirtingus karjeros kelius? Jeigu atsakymai rodo, kad pasirinkta kryptis tikrai nėra jums, verta apsvarstyti alternatyvas.
Ar galima keisti studijų programą?
„Taip. Jei dar nepradėjote studijų, galite dalyvauti papildomame priėmime ir pretenduoti į kitą studijų programą, jeigu atitinkate reikalavimus ir joje yra laisvų vietų. Svarbu žinoti, kad pirmame etape pasirašius studijų sutartį į valstybės finansuojamą vietą, dar kartą pretenduoti papildomame etape nebegalima.
O jei pasirašėte sutartį į valstybės nefinansuojamą vietą visada verta bandyti gauti finansuojamą kitame etape ir sėkmės atveju nepamiršti nedelsiant nutraukti pirminės sutarties. Net ir pradėjus studijas situacija nėra be išeities.
Neišnaudojus daugiau nei pusės studijų kreditų valstybės finansuojamoje vietoje galima pakartotinai į tokią stoti be skolų baigus semestrą ir nutraukus studijas“, – tikina specialistė.
Svarbiausia – nedelsti ir kuo anksčiau kreiptis į universiteto priėmimo ar studijų specialistus, kurie padės visais klausimais.
Ką daryti, jei nežinau, kur stoti?
„Studijų pasirinkimas yra svarbus, tačiau jis nėra negrįžtamas. Šiandien studijų ir karjeros keliai tampa vis lankstesni – daugelis žmonių keičia specialybę, studijuoja keliose srityse ar persikvalifikuoja jau dirbdami.
Visada galima rinktis patyrinėti pasaulį plačiau ir praleisti vienerius stojimo metus, bet tokiu atveju būtina susidaryti planą, ką atliksiu siekdamas išsiaiškinti savo norus ir galimybes. Svarbiausia – ramiai įvertinti situaciją, pasidomėti visomis galimybėmis ir priimti sprendimą, kuris geriausiai atitinka jūsų ateities planus“, – pataria J. Rožėnė.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar galiu dalyvauti papildomame priėmime, jei negavau kvietimo? Taip. Papildomas priėmimas skirtas tiek negavusiems kvietimo, tiek norintiems pretenduoti į likusias laisvas studijų vietas.
Ar galiu atsisakyti jau gauto kvietimo studijuoti? Taip, tačiau prieš tai verta įvertinti visas alternatyvas ir papildomo priėmimo galimybes.
Kaip suprasti, ar pasirinkta studijų programa man tinka? Įvertinkite savo pomėgius, gebėjimus, studijų turinį ir būsimos profesijos perspektyvas. Jei kyla abejonių, verta pasikonsultuoti su universiteto specialistais. Kartais supratimas, kad būtent šios studijos yra tau ateina tik studijų viduryje ir tai absoliučiai normalu.