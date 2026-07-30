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NŠA: išnagrinėjus brandos egzaminų apeliacijas, pakeisti 107 abiturientų įvertinimai

2026 m. liepos 30 d. 15:02
Šiemet abiturientai pateikė 1 tūkst. valstybinių brandos egzaminų apeliacijų, iš kurių 107 mokinių egzaminų rezultatai buvo pakeisti, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA).
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Pasak NŠA, daugiausia apeliacijų pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų – 405. Jas pateikė 4 proc. dalyvavusių egzamine. Šį egzaminą šiemet laikė per 1,2 tūkst. mokinių daugiau nei pernai, tarp jų – daugiau profesinių mokyklų mokinių, buvusių mokinių, eksternų.
Dėl lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rezultatų pateikta 161 apeliacija, anglų kalbos – 112, matematikos – 110, istorijos – 29, o informatikos – 18.
Dėl kitų egzaminų pateiktų apeliacijų skaičius svyruoja nuo 1 iki 20. Apeliacijų dėl filosofijos, inžinerinių technologijų egzaminų šiemet negauta.
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Apeliacinis komitetas patvirtino visų apeliacine tvarka peržiūrėtų valstybinių brandos egzaminų darbų įvertinimus. Iš 107 pakeistų rezultatų 60 padidėjo, o 47 sumažėjo.
NŠA pažymi, kad apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Brandos atestatas kandidatui išduodamas tik gavus apeliacijos rezultatą.
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA)brandos egzaminaiapeliacija

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