R. Popovienė: pavyko stabilizuoti situaciją su egzaminais

R. Popovienė atmetė kritiką dėl šių metų egzaminų rezultatų ir pažymėjo, kad matematikos B lygio egzamino neišlaikiusiųjų dalis reikšmingai sumažėjo.
„Jeigu pernai metais matematikos B lygio neišlaikė 60 proc. ir visiems atrodo, kad tai yra normalu, o šiais metais, kai neišlaikė tik 20 proc. ir ta kreivė jau susinormalizavo taip, kaip turi būti, tada visiems atrodo, kad tai yra labai blogai“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ kalbėjo ministrė.
Ministrės teigimu, prie geresnių rezultatų prisidėjo šiemet priimti sprendimai – egzamino išlaikymo kartelės sumažinimas nuo 35 iki 25 taškų, galimybė tais pačiais metais perlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą bei iki vasario pratęstas egzaminų pasirinkimo terminas.
„Visi sprendimai buvo orientuoti į vaiko sėkmę. Mūsų tikslas šiais metais buvo stabilizuoti visą sistemą“, – kalbėjo ji.
Anot ministrės, kitąmet ministerija daugiau dėmesio skirs nuosekliam sistemos tobulinimui, analizuos šių metų rezultatus ir, esant poreikiui, priims papildomus sprendimus.
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R. Popovienė taip pat tvirtino, kad šių metų egzaminų užduotys buvo parengtos kokybiškai ir be klaidų.
„Tikrai nebuvo klaidų šiais metais, kas pasitaikydavo anksčiau. (...) Užduotys tikrai buvo rengiamos pagal ugdymo programas“, – pabrėžė ministrė.
Komentuodama didelį apeliacijų skaičių po biologijos egzamino, ministrė teigė, kad ministerija į bendruomenės pastabas įsiklauso, tačiau pažymėjo, jog didesnį neišlaikymo rodiklį lėmė ne šių metų abiturientai.
„92 proc. šių metų abiturientų biologijos egzaminą tikrai išlaikė. Didesnis neišlaikymo skaičius yra tarp eksternų ir profesinių mokyklų mokinių, pasirinkusių biologiją kaip pasirenkamąjį dalyką“, – sakė ji.
Vis dėlto, anot ministrės, kiekvienas mokinys turi teisę apskųsti egzamino rezultatą.
„Kiekvienas vaikas turi teisę teikti apeliaciją ir siekti geresnio rezultato“, – pažymėjo R. Popovienė.
Ji taip pat ragino mokinius atsakingiau rinktis brandos egzaminus ir realistiškai įvertinti savo galimybes.
„Atsakingiau reikėtų kalbėtis su vaikais renkantis egzaminus, įsivertinti savo jėgas ir galimybes“, – teigė ministrė.
Raminta PopovienėEgzaminaišvietimas
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