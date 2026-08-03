Lrytas kampanija apie ekranų poveikį vaikams: kviečia visuomenę kalbėtis ir ieškoti sprendimų

Kampanija parengta remiantis atliktais moksliniais ir kitais oficialiai skelbtais tyrimais. Jos tikslas – sukurti bendrą diskusijų erdvę, į kurią įsitrauktų visos visuomenės grupės: valstybės institucijos, specialistai, švietimo bendruomenė, tėvai, paaugliai ir visi, kuriems rūpi vaikų emocinė ir psichikos sveikata.
Pagrindine kampanijos platforma taps naujienų portale Lrytas sukurtas specialus polapis, kuriame bus skelbiama patikima ir aktuali informacija apie ekranų poveikį bei priklausomybių prevenciją. Čia skaitytojai ras ekspertų straipsnius, vaizdo reportažus, testus, apklausą, praktines atmintines, pagalbos galimybių informaciją ir naudingus kontaktus. Siekiama, kad ši erdvė taptų patikimu žinių šaltiniu visiems, ieškantiems atsakymų ir sprendimų. Polapį galite rasti čia.
Svarbi projekto dalis – visuomenės apklausa, į kurią kviečiami įsitraukti visi norintys. Jos rezultatai padės geriau suprasti visuomenės požiūrį ir patirtis, o surinktos įžvalgos taps pagrindu diskusijai konferencijoje „Saugumo kodas“, kurioje aktualias temas aptars įvairių sričių specialistai ir ekspertai. Apklausos rezultatai bei ekspertų komentarai taip pat bus pristatomi straipsnių cikle.
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„Tėvai ir su vaikais dirbantys specialistai dažnai gyvena nuolatiniame neapibrėžtume ir svarsto, kur padėti kablelį sakinyje „drausti negalima leisti“. Viena vertus, vaikus ir paauglius būtina skatinti domėtis išmaniosiomis technologijomis ir mokyti jomis atsakingai naudotis. Kita vertus, labai sunku nubrėžti ribą, kada natūralus smalsumas perauga į priklausomybę.
Vienareikšmio atsakymo čia nėra. Tačiau tiek moksliniai tyrimai rodo, tiek sveikas protas kužda, jog norint išlaikyti sveiką santykį su vaiku ir mažinti priklausomybių riziką, svarbiausi išlieka atviras pokalbis, domėjimasis vaiko pasauliu ir kuo daugiau kokybiško laiko kartu“, – sako projekto vadovė Giedrė Gudauskienė.
Kampanijos organizatoriai tikisi, kad iniciatyva paskatins ne tik didesnį visuomenės sąmoningumą, bet ir konstruktyvų dialogą apie tai, kaip padėti vaikams ir paaugliams augti technologijų pasaulyje išsaugant emocinę gerovę, sveikus įpročius ir saugų santykį su skaitmeninėmis technologijomis.
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