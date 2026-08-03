M. Sinkevičius pasiūlė išbraukti iš ugdymo programų Rusijos rašytoją M. Lomonsovą

Premjero teigimu, Lietuvos moksleiviai patriotizmo ir pilietiškumo neturėtų būti mokomi remiantis autoriais, kurių kūryba siejama su Rusijos imperine ideologija.
Vyriausybės vadovas taip pat pasiūlė į mokyklų programas įtraukti ukrainiečių literatūros klasiko Taraso Ševčenkos kūrybą. Pasak jo, tai padėtų Lietuvos jaunimui geriau pažinti ukrainiečių tautos tapatybę ir ją formavusius literatūros tekstus.
ELTA primena, kad 2022 m. patvirtintos atnaujintos bendrojo ugdymo programos sulaukė kritikos ne tik dėl jų įgyvendinimo, bet ir dėl rekomenduojamos literatūros sąrašo. Tuomet diskutuota, kad į jį įtraukta daugiau rusų autorių nei ankstesnėse programose, o ukrainiečių literatūrai vietos nenumatyta.
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Kritikai ragino į programas įtraukti ukrainiečių klasikų, tarp jų – T. Ševčenką, o ŠMSM pabrėžė, kad rusų autoriai nėra privalomi, o mokytojai gali rinktis ir kitų šalių autorių kūrybą.
Mindaugas SinkevičiusRusijaŠvietimo
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