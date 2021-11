Mažiausiai 68 kaliniai žuvo per maištą Ekvadoro kalėjime

Prokuratūra sakė pradėjusi tyrimą dėl smurtinių susirėmimų, kilusių vėlai penktadienį ir trukusių iki šeštadienio paryčių Gvajakilio uostamiesčio kalėjime Ramiojo vandenyno pakrantėje. Anksti šeštadienį nacionalinė policija pranešė, kad Gvajaus N1 sulaikymo centre vykdoma operacija, siekiant atkurti tvarką ir suvaldyti kalėjimą.

Prokuratūra nurodė, kad žuvusiųjų skaičius grindžiamas „preliminaria informacija“.

Vietos žiniasklaida citavo policiją, kad susirėmimai prasidėjo penktadienį apie 18.30 val. (23.30 val. GMT). Policija per operaciją konfiskavo šautuvą, du ginklus ir 10 dinamito lazdelių.

Vietos valdžia vėlai šeštadienį pranešė, kad kalėjime kilo ir daugiau susirėmimų, padėtis buvo suvaldyta per kelias valandas. Įvykio vietoje tvarką palaikė apie 900 policijos pareigūnų, iš jų 500 – kalėjime, sakoma Ekvadoro prezidentūros pareiškime.

Pastaraisiais mėnesiais Ekvadore būta pasikartojančių smurtinių susirėmimų, taip pat ir kalėjimuose. Rugsėjo pabaigoje Gvajakilio kalėjime per kruvinas gaujų kovas ​​žuvo daugiau nei 100 žmonių. Liepą per riaušes Kotopaksio ir Gvajakilio kalėjimuose iš viso žuvo 21 žmogus. Vasarį keliuose kalėjimuose per smurtinius konkuruojančių grupuočių susirėmimus žuvo 79 žmonės.