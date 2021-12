Vienoje – Irano, Rusijos ir Kinijos derybininkų susitikimas dėl branduolinės sutarties

„Irano vyriausiasis derybininkas Ali Bagheri Vienoje dalyvauja trišaliame susitikime su Rusijos delegacijos vadovu Michailu Uljanovu ir Kinijos delegacijos vadovu Wang Qunu, surengtame prieš plenarinį posėdį“, – parašė iraniečių žurnalistas Abbasas Aslani socialiniame tinkle „Twitter“.

Nuo balandžio iki birželio Iranas ir didžiosios pasaulio valstybės surengė šešis derybų raundus Vienoje ieškant būdų išsaugoti branduolinį susitarimą.

Pagal Bendruoju visapusišku veiksmų planu (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) vadinamą sutartį, pasirašytą 2015 metais, Iranas įsipareigojo smarkiai apriboti savo branduolinę programą mainais į kai kurių jam taikomų ekonominių sankcijų atšaukimą.

Tačiau ši sutartis pakibo ant plauko, kai 2018-aisiais iš jos vienašališkai pasitraukė tuometinis JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Vašingtonas grąžino sankcijas šiitiškai respublikai.

Reaguodamas Teheranas palaipsniui liovėsi vykdyti kai kuriuos savo įsipareigojimus pagal JCPOA.

Pastaraisiais mėnesiais Iranas padidino urano sodrinimą iki beprecedenčio lygio ir apribojo Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA), kuriai pavesta stebėti šiitiškos respublikos branduolinius objektus, inspektorių veiklą šalyje.

Lapkričio 29 dieną po penkių mėnesių pertraukos derybos buvo atnaujintos, tačiau jau gruodžio 3 dieną jose buvo paskelbta pertrauka, nepasiekus konkrečios pažangos.

Po Bendros komisijos dėl JCPOA posėdžio britų, vokiečių ir prancūzų diplomatai sakė, kad per derybas Vienoje šiitiškos respublikos iškelti reikalavimai kertasi su „sunkiais kompromisais“, pasiektais per ankstesnius derybų raundus. Be to, Baltųjų rūmų atstovė Jen Psaki pareiškė, kad nauja Irano vyriausybė nepademonstravo konstruktyvaus nusiteikimo.