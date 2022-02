Švedai neberaginami viešajame transporte dėvėti kaukes. Lengviau bus ir keliauti į Švediją. ES piliečiams nebereikės pateikti įrodymo apie skiepus, persirgtą ligą ar neigiamo testo rezultatą.

Kai kuriose šalies diskotekose jau naktį į trečiadienį buvo švenčiamas gyvenimas be ribojimų. Prie kai kurių klubų apie vidurnaktį nusidriekė ilgos laukiančiųjų eilės.

Vyriausybė ir sveikatos tarnyba apie daugumos koronaviruso priemonių atšaukimą paskelbė prieš savaitę. Pandemija esą pereina į naują etapą – didelė gyventojų dalis paskiepyta, o omikron atmaina sukelia švelnesnę ligos eigą.

Tačiau kai kurios rekomendacijos, be kita ko, neskiepytiems asmenims liks galioti. Svarbiausia rekomendacija yra visiems vyresniems nei 12 metų amžiaus žmonėms vakcinuotis nuo COVID-19, pareiškė sveikatos tarnyba. Kad būtų apsaugoti labiausiai pažeidžiami žmonės, be to, svarbu išlaikyti atsargumo priemones sveikatos ir slaugos sektoriuje.

Lenkija planuoja kovą naikinti koronaviruso ribojimus

Lenkija ketina kovą atšaukti koronaviruso ribojimus, jei paros naujų infekcijų skaičiai mažės tokiu tempu kaip dabar. Tai laikraštyje „Fakt“ pareiškė sveikatos ministras Adamas Niedzielskis. Tada dėvėti kaukes uždarose viešose erdvėse bus tik rekomenduojama, o ne privaloma, rašo agentūra „Reuters“.

Prioritetas yra grįžti prie kontaktinių pamokų mokyklose. Be to, Lenkija izoliacijos laiką užsikrėtusiems asmenims nori sutrumpinti nuo 10 iki 7 dienų.

Lenkijoje, kurioje gyvena 38 mln. žmonių, iki šio registruota per 5,2 mln. užsikrėtimo atvejų, apie 107 000 žmonių mirė.

Italija atsisako kaukių dėvėjimo lauke

Mažėjančius koronaviruso atvejų skaičius fiksuojanti Italija nuo penktadienio atsisakys kaukių dėvėjimo lauke.

Sveikatos apsaugos ministras Roberto Speranza vėlų antradienį paskelbė atitinkamą dekretą.

Nepaisant to, vis vien bus privalu su savimi turėti kaukę ir tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, esant didelėse miniose, ją užsidėti. Kaukių dėvėjimo prievolė uždarose erdvėse lieka galioti ir nebus atšaukta mažiausiai iki kovo 31 dienos.

Italijoje pastarosiomis dienomis fiksuojami mažėjantys infekcijų skaičiai. Sveikatos pareigūnai antradienį užfiksavo beveik 102 tūkst. naujų infekcijų. Prieš tris savaites šis skaičius buvo dvigubai didesnis.