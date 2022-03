Ukrainos televizija paskelbė apie rusų įsilaužimą: eteryje pasirodė neva V. Zelenskio siūlymas pasiduoti

24 valandas per parą veikiantis naujienų kanalas „Ukraina 24“ paskelbė, kad tapo įsilaužimo auka po to, kai per tiesioginę šio televizijos kanalo transliaciją buvo parodytas tariamas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimas.

Transliuotame rašytiniame pareiškime V. Zelenskis neva teigė, kad „kapituliuoja“, pasiduoda ir „atiduoda ginklus“.

V. Zelenskis į tai atsakė vaizdo kreipimusi iš Kijevo, pavadindamas provokaciją „vaikiška“. Jis teigė, kad niekada nėra padaręs tokio pareiškimo, ir pažadėjo, kad „vieninteliai, kurie turėtų atiduoti ginklus, yra Rusijos kariai“.

Parengta pagal „The Guardian“ inf.