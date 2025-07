Dėl cunamio iškilo grėsmė seniausiam Rusijos kariniam laivynui

Trečiadienio rytą Rusijos Kamčiatkos pusiasalio pakrantę supurtė galingas žemės drebėjimas. 8,8 balo stiprumo žemės drebėjimas buvo vienas galingiausių per pastaruosius 100 metų. Netrukus po pirmųjų pranešimų apie drebėjimą daugybė valdžios institucijų paskelbė cunamio perspėjimą Rusijos Tolimuosiuose Rytuose. Netrukus po to cunamis smogė Kurilų saloms ir užliejo Severo Kurilsko miestą.

Rytinė Kamčiatkos pusiasalio pakrantė iš tikrųjų yra retai apgyvendinta – vis dėlto cunamis kelia tam tikrą grėsmę V. Putino kariuomenei. Vos už 110 km nuo žemės drebėjimo epicentro yra Viljučinsko miestas. Jame įsikūrusi Rusijos Ramiojo vandenyno laivyno povandeninių laivų bazė, dar vadinama „širšių lizdu“. Teigiama, kad čia dislokuoti vieni moderniausių Rusijos karinio jūrų laivyno branduolinių povandeninių laivų.

Žalos mastas vis dar neaiškus. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad vos už 250 km esantis Severo-Kurilsko miestas buvo beveik visiškai užlietas, stebėtojai įtaria, kad V. Putino „širšių lizdas“ taip pat galėjo nukentėti.

Tik praėjusiais metais Rusijos vadovybė išplėtė bazėje dislokuotą laivyną. Australijos karinio jūrų laivyno duomenimis, rugsėjį į bazę buvo užsakyti du nauji atominiai povandeniniai laivai, o pažangios „Kilo“ klasės atakos povandeninis laivas čia jau buvo dislokuotas. Teigiama, kad didelė dalis bazėje dislokuotų povandeninių laivų yra sovietinių laikų.

Statybos išlaidos siekė kelis šimtus milijonų eurų

Rusijos naujienų agentūros „Interfax“ duomenimis, Petropavlovske-Kamčiatske dislokuotas atominis povandeninis laivas „Imperatorius Aleksandras III“ buvp nuleistas į vandenį ne anksčiau kaip 2022 metais. Tikimasi, kad jame bus įrengtos moderniausios radijo technologijos ir ginkluotės sistemos, be to, jis bus itin tylus ir manevringas. Žiniasklaidos duomenimis, tokios pat klasės povandeninių laivų statyba turėtų kainuoti apie 300 mln. eurų. Australijos karinių jūrų pajėgų duomenimis, nuo 2013 m. laivynas iš viso gavo 13 naujų povandeninių laivų.

Pasibaigus Šaltajam karui, laivynas buvo sumažintas. Australijos karinio jūrų laivyno duomenimis, iki 2000 m. buvo išvesti iš eksploatacijos 74 laivyno branduoliniai povandeniniai laivai. JAV karinio jūrų laivyno instituto duomenimis, kiti povandeniniai laivai taip pat buvo išvesti iš eksploatacijos nuo 1991 m., neplanuojant jų pakeisti. Pranešama, kad į laivyno modernizavimo programą 2018–2027 m. laikotarpiu buvo mažai atsižvelgta.

Seniausia Rusijos karinio jūrų laivyno bazė

Bazė Petropavlovske-Kamčiatske buvo pradėta eksploatuoti 1904 m. Tai seniausia Rusijos karinio jūrų laivyno bazė. JAV karinio jūrų laivyno instituto duomenimis, branduolinis atgrasymas yra viena iš pagrindinių Ramiojo vandenyno laivyno misijų, be to, jis taip pat atsakingas už jūroje esančių energetikos objektų apsaugą. Laivyno paskirtis taip pat yra užtikrinti Rusijos vėliavos buvimą Ramiajame vandenyne – jau vien dėl to, kad Japonija ir Kinija pastaraisiais metais atnaujino savo laivynus.

Branduoliniai povandeniniai laivai turi didelę karinę strateginę reikšmę. Kadangi jie gali likti nepastebėti ir greitai judėti, jie užtikrina antrojo smūgio galimybę. Kitaip tariant, kadangi juos sunku sunaikinti, priimančiosios valstybės gali grasinti surengti kontrataką net ir tuo atveju, jei būtų suduotas niokojantis branduolinis smūgis.

Parengta pagal „T-Online“ inf.