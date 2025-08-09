Ispanijoje – beprotiška skandalų virtinė: prisimelavę politikai atsiprašinėja ir masiškai keičia CV

„Atsiprašau visų, kurie jaučiasi nusivylę, bet manau, kad vien atsiprašymo neužtenka“, – pareiškė ji.
Tačiau nuo to laiko N. Nunez parodytas atgailos gestas peraugo į platesnę tendenciją: politikai iš įvairių partijų ėmė skubiai koreguoti savo deklaruojamus išsilavinimo laipsnius. Kai kurie pasekė N. Nunez pavyzdžiu ir taip pat atsistatydino.
Šią savaitę Ana Millan, aukšto rango PP valdančiosios Madrido regiono vyriausybės narė, tapo naujausia politikė, pripažinusi netikslumus savo oficialiame gyvenimo aprašyme – jos politologijos laipsnis buvo pakeistas į viešojo administravimo diplomą.
Ignacio Higuera, kraštutinių dešiniųjų partijos „Vox“ narys iš Estremadūros regiono vyriausybės, buvo priverstas pripažinti, kad neturi rinkodaros diplomo. Paaiškėjo, kad tuo metu universitetas tokios programos apskritai nesiūlė. Jis atsistatydino.
Jose Maria Angel, socialistų partijos narys, atsakingas už atsigavimą po katastrofiško potvynio Valensijoje praėjusių metų spalį, taip pat atsistatydino po kaltinimų, kad jis suklastojo diplomą tam, jog galėtų užimti valstybės tarnautojo postą.
Valensijoje socialistai turėjo koreguoti ir Pilar Bernabe, regioninės vyriausybės delegatės, CV. Jame buvo nurodyta, kad ji baigė ispanų kalbos lingvistikos ir audiovizualinės komunikacijos studijas, tačiau iš tiesų nė vienos jų nebaigė.
Juan Manuel Moreno, Andalūzijos regiono prezidentas iš PP, buvo paragintas paaiškinti keistą savo gyvenimo aprašymo istoriją: 2000 m. jis teigė turintis verslo vadybos diplomą, 2004 m. įrašas pakeistas į „verslo vadybos studijos“, o 2008 m. – į magistrą toje pačioje srityje.
Senato pirmininkas Pedro Rollan, taip pat PP narys, buvo priverstas iš savo CV išbraukti tiek diplomą, tiek rinkodaros magistrą, kai žurnalistų tyrimas atskleidė, kad kolegija, kurioje jis mokėsi, apskritai neišduoda tokių diplomų.
Tačiau viena įspūdingiausių istorijų kilo dar iki šios vasaros „išgryninimų“ bangos. 2018 m. Cristina Cifuentes, tuometinė PP prezidentė Madrido regiono vyriausybėje, buvo apkaltinta nurodžiusi, kad turi verslo vadybos magistro laipsnį iš Madrido Karaliaus Chuano Karloso universiteto, nors niekada nelankė paskaitų ir nerašė baigiamojo darbo.
Kai C. Cifuentes pateikė pažymėjimą, patvirtinantį jos teiginius, du iš trijų dokumente nurodytų asmenų pareiškė, kad jų parašai buvo suklastoti. Jos politinė karjera galutinai sugriuvo, kai CCTV kameros užfiksavo, kaip ją tikrina apsaugos darbuotojas po įtariamos veido kremų vagystės.
C. Cifuentes aiškino, kad tai buvo „nevalingas nesusipratimas“, tačiau vis tiek atsistatydino – esą norėdama apsaugoti savo kolegas ir šeimą nuo dar didesnio gėdos jausmo.