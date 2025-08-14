Žinios, kurios šviečia.
Tragedija Nyderlanduose: nukritus oro balionui žuvo žmogus, penki – sužeisti

2025 m. rugpjūčio 14 d. 15:26
Nyderlandų šiaurėje nukritus oro balionui žuvo žmogus. Dar penki asmenys buvo sužeisti, trys jų – sunkiai, Nyderlandų radijui sakė Fryzijos provincijos gelbėjimų tarnybų atstovas.
Balionas incidentą patytė vėlų trečiadienio vakarą leisdamasis prie De Hoevės kaimo. Iš viso balionu skrido 34 žmonės, įskaitant pilotą ir antrąjį pilotą. Pradėtas nelaimės tyrimas.
Anot duomenų, balionas ketino leistis pievoje prie kaimo, kai jį staiga pagavo vėjo gūsis. Liudininkai pasakojo, kad krepšys kelis kartus trenkėsi į žemę ir buvo velkamas keletą metrų,
Tai patvirtino gelbėjimo tarnybų atstovas. Jis kalbėjo apie „siaubingą paniką“.
Apie nelaimę buvo pranešta pagalbos tarnyboms. Buvo išsiųsti greitosios pagalbos automobiliai bei du sraigtasparniai. Penki žmonės nugabenti į ligoninę. Vieno gyvybės išgelbėti nepavyko.
