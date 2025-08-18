Žinios, kurios šviečia.
Vengrija staiga liko be Rusijos naftos: ministras jau svaidosi žaibais ir kaltina Ukrainą

2025 m. rugpjūčio 18 d. 13:30
Lrytas.lt
Visai netikėtai ir staiga, Vengrija liko be rusiškos naftos. Dėl to šalies vyriausybė kaltina Ukrainą. Apie tai plačiau rašo portalas „Unian“.
Kaip pareiškė šalies užsienio reikalų ministras Péteris Szijjártó „Facebook“ tinkle, Ukraina tariamai atakavo naftą į Vengriją tiekiančius vamzdžius, dėl ko buvo sustabdytas naftos tiekimas.
„Kitas išpuolis prieš mūsų energetinį saugumą kelia pasipiktinimą ir yra nepriimtinas! Rusijos energetikos viceministras Pavelas Sorokinas ką tik pranešė mums, kad Rusijos specialistai stengiasi kuo greičiau atkurti transformatorinę stotį, kuri yra svarbi naftotiekio veikimui, tačiau kol kas negali pasakyti, kada tiekimas bus atnaujintas“, – pareiškė P. Szijjártó.
Be to, P. Szijjártó apkaltino Briuselį ir Kyjivą bandymais „įtraukti Vengriją į karą Ukrainoje“.
„Todėl dar kartą aiškiai pareiškiame: tai ne mūsų karas, mes neturime su juo nieko bendra, norime likti nuošalyje, ir kol esame valdžioje, liksime nuošalyje!!! Galiausiai, priminimas Ukrainos vadovams: iš Vengrijos tiekiama elektros energija atlieka svarbų vaidmenį Ukrainos energijos aprūpinime“, – pareiškė P. Szijjártó.
Parengta pagal „Unian“ inf.
